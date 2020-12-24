Yolda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

DEVREK (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Devrek ilçesinde oto tamircide çırak olarak çalışan Mehmet Can Kırımlı (18) yolda bulduğu, içinde bin 500 lira olan cüzdanı sahibine teslim etti. Kırımlı, “Benim cüzdan sahibinden hiçbir beklentim yok. Ama bana teşekkür bile etmedi, asıl üzüntüm bu” dedi

Devrek Sanayi Sitesi’nde otomobil motoru tamirhanesinde çıraklık yapan Mehmet Can Kırımlı, önceki gün motosikletiyle işe giderken yolda cüzdan buldu. Kırımlı, içinde bin 500 lira ve kimlik kartları bulunan cüzdanın sahibini aramaya başladı. Yaptığı araştırma sonucu cüzdanın Bakırcılar köyünde yaşayan M.K.’ye ait olduğunu tespit etti. Kırımlı, sanayi sitesine çağırdığı M.K.’ye, cüzdanını teslim etti.

Çolakpehlivan köyu Kozludere mevkisinde yolun kenarında cüzdanı bulduğunu anlatan Kırımlı, asıl üzüntüsünün cüzdan sahibinin kendisine teşekkür dahi etmemesi olduğunu söyledi. Cüzdan sahibini bulmak için büyük çaba harcadığını ifade eden Kırımlı, “Benim cüzdan sahibinden hiçbir beklentim yok. Ama bana teşekkür bile etmedi, asıl üzüntüm bu” dedi.

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