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Yolda arızalanan otomobili iten polislere övgü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da Yunus polisleri, yol ortasında bozulan otomobili trafiği aksatmaması için uygun bir yere kadar itti. Bu sırada bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler, övgü gördü.
Kepez ilçesi Akdeniz Sanayi Sitesi’nde bir otomobilin arıza yapması, trafiğin sıkışmasına neden oldu. Bu sırada devriye görevi yapan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri, duruma müdahale etti. Motosikletten inen yunus polisleri, arıza yapan otomobili uygun bir yere kadar iterek, tıkanan trafiğin açılmasını sağladı. Bölgedeki bir kişi, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kısa sürede sosyal medya sitelerinde paylaşılan görüntüdeki polisler, vatandaşlardan övgü aldı.

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