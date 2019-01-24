Şişli’de, özel halk otobüsünde bir kadın yolcunun cep telefonu çalındı. Polise haber verdikten sonra otobüsü durduran şoför, yolcuların inip binmesine müsaade etmedi.

Polis erkek yolcuların üzerini ararken, kadın yolcular da birbirinin üzerini aradı.

Olay, Abide-i Hürriyet Caddesi üstünde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Okmeydanı-Eminönü seferini yapan özel millet otobüsüne Çiftecevizler durağından binen bir kadın, koltuğa oturmuş olduğu sırada montunun sağ cebine koyduğu cep telefonun yerinde olmadığını fark etti. Bir yolcunun cep telefonundan kendi numarasını arayan kadın, telefonunun kapalı olduğunu tespit etti.

Kadın yolcu cep telefonunun çalındığını söylemesi üzerine şoför, polisi arayarak durumu bildirdi. Daha sonra otobüsü Abide-i Hürriyet durağında durduran şoför, polis gelene kadar yolcuların inip binmesine müsaade etmedi.

Telefonu çalınan kadından bilgi alan polis, bay yolcuların üzerini tek tek ararken, kadın yolcular da birbirlerinin üzerini aradı. Yapılan üst aramalarında cep telefonu bulunamadı. Aramaların bitmesinin sonrasında otobüs sürücüsü yolcuları alarak seferini tamamlamak suretiyle yola çıkarken, telefonu çalınan kadın da şikayetçi olmak için polis merkezine gitti.

ŞOFÖR OTOBÜSE ALMADI

Abide-i Hürriyet durağında otobüse binmek isterken sürücünün içeri almadığını vurgulayan bir yolcu, “Hırsızlık olmuş ihtimal otobüste. sürücü kapıları açmadı. 155’i aradı. Açmıyor, içeri almıyor. Telefonu çalınan kadın da içeride. İçeri girecektim almadı, ‘ekip gelsin ondan sonra’ dedi.

BİR KİŞİ APAR TOPAR İNDİ

Olay esnasında otobüste seyahat eden bir kadın “Bir beyefendi vardı. Durakta apar topar çabucak indi. Hanımefendi benden şüphelendi de ben telefonu ne yapayım. Üzerimi aradı, çantamı aradı fakat çıkmadı. pabucuma kadar çıkardım” diye konuştu.