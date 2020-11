Yolcuları ‘Hoş geldiniz’ diyerek karşılayan halk otobüsü şoförü ilgi gördü

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de halk otobüsü şoförlüğü yapan Turan İnce’nin (45) otobüse binen yolcuları, “Hoş geldiniz efendim” diyerek karşıladığı anlar, sosyal medyada ilgi gördü. İşini severek yaptığını belirten İnce, davranışı nedeniyle bazı yolcuların inmeden önce yanına gelerek kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.

İzmit-Kartal arasında halk otobüsü şoförlüğü yapan Turan İnce, otobüse binen her yolcuyu tebessümle birlikte, “Hoş geldiniz efendim, günaydın, iyi akşamlar” diyerek karşılamasıyla dikkat çekiyor. Bir yolcu, Turan İnce’nin yolcuları karşılamasını cep telefonu kamerasıyla ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Turan İnce’nin yolculara davranışı takdir topladı.

‘İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ’

İşini her zaman severek yaptığını söyleyen Turan İnce, “5 senedir otobüs şoförü olarak çalışıyorum. İşimizi her zaman severek yapıyoruz, inanın araçlarımıza sabah bindiğimiz zaman evimize nasıl bir misafir geliyorsa aynı karşılamayı yolcularımıza yapıyoruz. ‘Hoş geldiniz efendim, günaydın ya da iyi akşamlar’ diyorum. Yolcuların bazıları şaşırıyor hoş geldiniz deyince. Yolcularımız tabii ki bizim başımızın tacı, evimize gelen misafiri nasıl karşılıyorsak yolcularımızı da aynı şekilde karşılıyoruz” dedi.

‘YOLCULAR TEŞEKKÜR EDİYOR’

Yolcuların şaşırıp teşekkür ettiklerini ifade eden İnce, “Bazen yolcular şaşırıyor, bazen de durakta inmeden önce yanıma gelip teşekkür ediyorlar. Böyle olunca daha da motive oluyoruz. Bir yolcumuz benim görüntümü çekip sosyal medyada paylaşmış. Olaydan haberim yoktu benim, sosyal medyada yayılınca akşam eve gidince öğrendim. Hoş geldiniz kelimesi demek ki güzel bir şeymiş, bu nedenle sanırım çok paylaşıldı. Yakınlarım aradıktan sonra öğrendim ben olayı. Ailem ve arkadaşlarım beni sosyal medyada görünce bir sürü telefon aldım. Onlar benim insanlarla diyaloğumun iyi olduğunu bilmelerine rağmen şaşırdılar. Ailem de çevremdeki insanlar da benimle gurur duydular” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI