Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu ‘Asır’ buldu

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU’da, jandarmanın yolcu otobüsünde narkotik köpeği ‘Asır’ ile yaptığı aramada 20,5 kilo skunk ele geçirildi, yolcu D.K. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu’nda yaptığı uygulamada yolcu otobüsünü durdurdu. Aramada, narkotik köpeği ‘Asır’, otobüsün bagajındaki çuvala tepki verdi. Açılan çuvalda 20,5 kilo skunk ele geçirildi, D.K. adlı yolcu gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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