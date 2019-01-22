5 yılda 7 deniz kazası CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, son 5 yıl içinde Türk boğazlarında 7 adet deniz kazasının meydana geldiğini açıkladı.

Bakan Turhan, Çanakkale Boğazı’ndan geçen gemilerin tür ve sayılarına ilişkin de bilgi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “2013-2018 yılları arasında, yıllara göre Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilerin sayısı ve türleri nelerdir? Bu geçişler sırasında yaşanan kazaların sayısı kaçtır? Kazaların neticesinde çevreye verilen zarar ile oluşan maddi hasarlar nelerdir?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

DENİZ KAZALARI VE OLUŞAN ZARARLAR…

Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 2013 ve 2018 yıllara arasında Türk Boğazlarında meydana gelen ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilen 7 adet deniz kazası meydana geldiğini bildirdi.

Bakan Turhan, kazaların meydana geldiği tarih ve oluşan zarara ilişkin şu açıklamayı yaptı: “06.03.2014 tarihinde Yenikapı Önlerinde demirli olan, YAKAMOZ 5 isimli gemide çıkan yangın sonucu, hava kirliliği olması suretiyle çevre kirliliği oluşmuştur. 27.06.2015 tarihinde Gelibolu feneri önlerinde CELESTYAL CRYSTAL isimli yolcu gemisi ile STI PIMLICO isimli tankerin çatışmış olup kazada STI PIMUCO adlı tankerin kargo tanklarından birinin hasar alması sonucu, damıtılmış petrol ürünü nafta yükünün denize sızması suretiyle deniz kirliliği oluşmuştur. 22.07.2015 tarihinde ŞENGÜL K ve AKEL gemilerinin çatışması suretiyle deniz yüzeyine mazot yayılmış olup, deniz kirliliği oluşmuştur. 16.12.2016 tarihinde Fenerbahçe sığlık şamandırası civarında Yıldırım Beyazıd isimli deniz otobüsünde çıkan yangın sonucu hava kirliliği olması suretiyle çevre kirliliği oluşmuştur. 21.01.2017 tarihinde BEREKET isimli geminin Kumkapı demir bölgesinde yarı batık hale gelip, 1. Seviye deniz kirliliği oluşmuştur.

27.04.2017 tarihinde YOUZARSIF – P isimli gemi ile Rus askeri gemisinin Kilyos açıklarında çatışması sonucu dökülen yakıt deniz kirliliğine neden olmuştur. 07.04.2018 tarihinde VITASPIRIT isimli geminin İstanbul Boğazından geçişi esnasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yakasında yalıya çarpması sonucu maddi hasar oluşmuştur.”

EN ÇOK KARGO GEMİSİ GEÇİŞ YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan Çanakkale Boğazından geçen gemilerin tiplerine göre sayılarını da yıllar itibariyle açıkladı. Buna göre, Çanakkale Boğazından son 5 yıl içinde en çok kargo gemisi geçti. Genel Kargo Gemileri 2013’te 17 bin 995, 2014’te 17 bin 297, 2015’te 16 bin 282, 2016’da 16 bin 680, 2017’de 16 bin 485 ve 2018’in Kasım ayına kadar ise 14 bin 507 adet geçiş yaptı.

YOLCU GEMİSİ SAYISI 5 YILDA 768’DEN 54’E İNDİ…

Yıllar itibariyle Çanakkale Boğazı’ndan geçişi en çok azalan gemi türü ise yolcu gemisi oldu. 2013’de 768 olan yolcu gemisi geçiş sayısı, 2017’de 49’a, 2018’de ise 54’e indi.

GÜRER: VERİLER ÖNEMLİ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer konuyla ilgili: “Ülkemizin üç yanı denizlerle çevrili olmasına rağmen, denizlerden sağlanabilecek fayda azami düzeyde. Özellikte deniz ulaşımının geliştirilmesi gerekir. Yolcu gemi sayısının boğazlarda azalmasının nedenleri üzerinde durulması gerekir. Boğazlarda yük gemilerinin kullanımında benzer rakamların varlığı bu alanda kargo taşımacılığında belli bir istikrar görülüyor. Deniz kazalarının sayısal azlığı da olumlu ancak kazaların sonucunda oluşan çevre kirliliği dikkate değer. Bir tek kazanın dahi yarattığı etki dikkate alındığında hiç kaza yaşanmaması gerekecek önlemlerin alınması şart. Veriler İstanbul kanal projesi içinde önemli önemli. İstanbul Kanal Projesi, tüm ülke yurttaşını doğrudan ilgilendiriyor. Oluşacak borçlanma herkesi etkileyecek. Ekonomik sorunlar nedeni ile kanal projesi ötelendi ama hangi ihtiyaç ile bu proje oluştu buna bakmak lazım. Deniz trafiğinde daralma ve sorun olmadığına göre bu kanalla amaçlanan iyi irdelenmeli” açıklamasında bulundu.