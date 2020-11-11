Yol verme tartışması sırasında sinir krizi geçirdi

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yol verme tartışması sırasında sinir krizi geçiren halk otobüsü şoförü güçlükle sakinleştirildi.

Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yolcu almak için durağa yanaşan Halil K. yönetimindeki 67 M 8037 plakalı halk otobüsü ile 67 AAZ 875 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında sürücüler Halil K. ile H.U. arasında tartışma çıktı. Trafiğin sıkışmasıyla birlikte tartışma kısa sürede büyürken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Halil K. bu sırada sinir krizi geçirdi. Polis ve çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı Halil K., kendisini yere atınca sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendisine gelen Halil K., “Bir anda tansiyon gerildi. Benim de tansiyonum düştü. Zaten bu koronavirüs yüzünden insanların maskesinden ne dedikleri de anlaşılmıyor” dedi.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmayarak olay yerinden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI