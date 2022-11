‘Yol verme’ kavgasında öldürülen motokurye Samet’in yakınlarından, adli kontrol tepkisi

- Reklam -

Alper ŞAŞMAZ-Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA,(DHA)- ANKARA’da, trafikte yol verme meselesinden kavga ettiği 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül’ün (28) ailesi ve arkadaşları, 2 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuyan ve yaklaşık 1 senedir motokuryelik yapan Samet Özgül, 5 Kasım gecesi Etlik semtinde motosikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda araçtan inen 3 kişi, Özgül’e saldırdı. Darbedilerek bıçaklanan Özgül, ağır yaralandı. Kendi imkanlarıyla yakındaki özel hastaneye giden Özgül, daha sonra Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Özgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan B.A., H.İ.D. ve M.D., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. B.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.İ.D. ve M.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samet Özgül’ün ailesi ve motokurye arkadaşları Özgül’ün evinin önünde basın açıklaması yaptı. Grup, ‘Katiller aramızda’ ve ‘Adalet istiyoruz’ yazılı pankartları taşıyarak, adli kontrolle serbest bırakılan 2 kişinin tutuklanmasını istedi.

‘ADALET İSTİYORUM’

Samet Özgül’ün annesi Hacer Özgül, 2 kişinin adli kontrolle serbest bırakılmasına ilişkin, “Denetimli serbestlik asla istemiyorum. Benim çocuğum o gün bir özel hastaneye gidiyor. O hastanede ne kadar ne şekilde müdahale edildi? Ben çocuğumuzu sabah 08.02’de, 08.03’te arıyorum, o saatten bu saate kadar benim çocuğumdan bana hiçbir haber gelmiyor. Hastanenin görevlisi yok muydu, polisi yok muydu? Uyuşturucu ve alkolün arkasına sığınarak bu adamlar her şeyi yapmak zorunda mı? Adalet bana mı çalışıyor, başkasına mı çalışıyor? Benim hukuka sonsuz güvenim var. Adalet istiyorum. Benim gibi olan anneler sesimi duyun. Türkiye’nin her tarafından gelin” diye konuştu.

‘ÖZEL HASTANE SORUŞTURULSUN’

Baba İsmail Özgül, oğlunun kendi imkanlarıyla gittiği özel hastanenin müdahale etmediğini söyleyerek, “Özel hastanenin soruşturulmasını istiyorum. O an müdahale etme durumu varken neden etmedi? Özellikle bunun araştırılmasını istiyorum. Müdahale edilse belki de benim çocuğum yaşayacaktı. Kaldırımda hastane önünde yatıyor, hiç ilgilenmemişler” ifadesini kullandı.

‘CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME SUÇU’

Ailenin avukatı Uğur Demirci ise şüphelilerin yüksek derecede uyuşturucu ve alkol aldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Savcılık 3’ünü de tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti; ama maalesef 2’si serbest bırakıldı. Bu da ailenin acısını bir kat daha artırdı. Biz Samet’i defnederken diğer 2 kişi elini kolunu sallayarak dışarıda geziyordu. Bir an önce bunların tekrar tutuklanması için başvurularımızı yapacağız. Yargılanacakları ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıdır ve canavarca hisle adam öldürme suçu vardır. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) tutukluluk için aranan tüm şartlar olmasına rağmen serbest kalmaları doğru olmamıştır. Bunun itirazını yapacağız.” (DHA)

