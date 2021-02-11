Yol verme kavgası kamerada

Zeytinburnu D-100 Karayolu yan yolda çıkan yol verme kavgası başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu’nun D-100 Karayoluna yan yol Merkezefendi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CVF 746 plakalı otomobilin sürücüsü sol şeride geçmek isterken, arkasındaki hafif ticari araç yol vermek istemedi. Sürücüler tartışmaya başlayarak araçlarından indi. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda hafif ticari aracın sürücüsü, tartıştığı kişiyi yere yatırıp yumruklamaya başladı. Kavga, çevredeki sürücülerin araya girmesiyle sonlandı. Yaşananlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasın yansıdı.