Yol kestiklerinin paralarını çalan İranlı sahte polisler yakalandı

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Ali AKSOYER / İSTANBUL, (DHA) – İSTANBUL’da çalıntı plakalı lüks otomobilin içinden kendilerini polis olarak tanıtarak, sözde kontrol için durdukları kişilerin paralarını çaldıkları iddia edilen İran’lı iki şüpheli yakalandı. Şüphelilerin para çaldıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Zeytinburnu, Ziya Gökalp Mahallesi’nde 17 Kasım 2022 tarihinde Tacikistan uyruklu Ü.K. polise başvurarak, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin, kontrol amacıyla kendisini durdurduğunu, cüzdanında bulunan 3 bin 700 dolar paranın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Zeytinburnu, Yenidoğan Mahallesi’nde 23 Kasım 2022 tarihinde polise başvuran Ukrayna uyruklu H.A. da aynı yöntemle 10 bin dolar parasının çalındığını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada her iki olayı da aynı şüphelilerin yaptığı belirlendi. Olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakasını ardından kimliklerini tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonda olayları gerçekleştiren İran uyruklu şüpheliler Esmail B.(43) ile Kıyamars P.K.(54) gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı, üzerinde çalıntı plaka takılmış lüks otomobil de operasyonda ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Esmail B.’nin 4 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

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