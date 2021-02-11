Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı / Ek Fotoğraflar

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Ahşap ustası, siparişe yetişemiyor
Fatih Emrah ERDOĞAN- Necip KARATUNA/ SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde, sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Hakan Gün (41), açtığı atölyesinde ahşap işleme ve süsleme yapıyor. Her...
İzmir’de koronavirüs aşısının ikinci dozu uygulanmaya başladı
Hande NAYMAN / İZMİR (DHA)-KORONAVİRÜSE karşı geliştirilen CoronaVac aşısının ikinci dozu, İzmir'deki hastanelerde, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Sağlık Baklanlığı tarafından Çin'den getirilen koronavirüs aşısı 'CoronaVac'ın ikinci dozu, İzmir'de...
Sağlık çalışanlarına saldırıya 4 gözaltı
GAZİANTEP ,(DHA) - GAZİANTEP'te, özel bir hastanede hayatını kaybeden yakınlarının ölüm raporuna 'koronavirüs' yazılmasını istemeyerek, sağlık çalışanlarına saldırıp 3 kişiyi yaraladıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına...
Kısıtlamada bisikletiyle kaçmak için girdiği sokak uygulama noktasına çıkınca yakalandı
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - BURSA’da sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesine dakikalar kala bisikletle gezmeye çıkan Huzeyfe T.’nin (18) uygulama noktasından kaçmak için girdiği sokakta uygulama...