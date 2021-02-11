Yol kenarındaki cinayetin nedeni halüsinasyon çıktı / Ek Fotoğraflar

Fatih Emrah ERDOĞAN- Necip KARATUNA/ SINDIRGI (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Sındırgı ilçesinde, sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu Hakan Gün (41), açtığı atölyesinde ahşap işleme ve süsleme yapıyor. Her...