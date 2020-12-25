Yol kenarında bileği kesik halde bulunan genç hastaneye kaldırıldı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde yol kenarında bileği kesik halde bulunan S.U. (26), hastaneye kaldırıldı.

Ereğli’nin Ören Mahallesi’nde akşam saatlerinde bir gencin yol kenarında yattığını görenler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, S.U.’nun sağ bileğinin kesik olduğunu fark etti. İntihara kalkıştığı düşünülen S.U., ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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