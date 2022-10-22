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Toplumla birebir çalışmalarından dolayı, vatandaşlarla devlet arasında köprü vazifesi gören, devletin yönetim idaresinin başladığı nokta olan ve yaşadığımız mahallelerde yaşam seviyesinin daha iyi noktaya çıkarılması açısından ilk temas yeri olan, halkımızın yerel temsilcisidir Muhtarlarımız.

Muhtarlarla bir araya gelen Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın: “Yaşadığımız alanlara, en güzel hizmetleri getirmek için, bizlerle birlikte omuz omuza çalışan, cefakâr yol arkadaşlarımızla bu anlamlı günde bir ayara geldik. İlçemiz için gece gündüz demeden, özverili bir şekilde, hep birlikte çalıştığımız tüm Muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü yürekten kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. “ dedi.