YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması

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 Yükseköğretim Kurulu (YÖK) : Uygulamalı eğitimlerin azami dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek, gruplara ayrılarak yüz yüze yapılabileceği, teorik eğitimlerin ise mümkün olduğunca çevrimiçi yapılması hususları bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiştir.

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