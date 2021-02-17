YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması

Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Son 18 yılda kadınlarımızın her alanda daha çok gelişmesi; eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar...