YÖK’ten yüz yüze eğitim açıklaması

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Otomobil ve ambulans çarpıştı: 3 kişi yaralandı, hamile kadın ambulansta doğum...
Harun GÖKÇEOĞLU / YOZGAT,(DHA) - YOZGAT'ta ambulans ve otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen hamile kadın, kaza nedeniyle sancısının artması sonucu...
ABD’de evsiz genç, iki yıl içinde milyoner oldu
ABD, (DHA)- ABD’de girişimci ve sosyal medya fenomeni Branden Condy (25), çocukken annesinin de işinin kaybetmesiyle evsiz kaldıklarını, ancak 2 yıl içinde sosyal medya...
17 yaşındaki Betül lösemiye yenildi
Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde 17 yaşındaki Betül Uyar, lösemi hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan Betül Ayar,...
Bakan Selçuk: Kadınlarımızın karar alma mercilerinde olmaları için uğraşıyoruz
Hasan DÖNMEZ- Adem YILDIZ/KONYA, (DHA)- AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ''Son 18 yılda kadınlarımızın her alanda daha çok gelişmesi; eğitimden sağlığa, spordan sanata kadar...