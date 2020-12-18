YÖK’te KBRN Çalıştayı düzenlendi

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nca, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Çalıştayı’nın 2’ncisi, Covid-19 salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

YÖK tarafından ilki 2017 yılında düzenlenen KBRN Çalıştayı’nın 2’ncisi YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın başkanlığında yapıldı. Çalıştaya İçişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, ASELSAN, HAVELSAN, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Nükleer Düzenleme Kurumu, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) ve TÜBİTAK yetkililerinin yanı sıra KBRN alanında lisansüstü programı bulunan yükseköğretim kurumlarının ilgili temsilcileri katıldı.

SARAÇ: 8 ÜNİVERSİTEDE YÜKSEK LİSANS, 2 ÜNİVERSİTEDE DOKTORA PROGRAMI VAR

Yekta Saraç, YÖK olarak ihtiyaç duyulan alanlarda insan yetiştirmek üzere tüm sağlık alanlarının yanı sıra ‘KBRN’, yani kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maruziyet ve savunma konusunu 2017’de düzenledikleri çalıştayda gündeme aldıklarını hatırlattı. Saraç, “Milli Savunma Üniversitesi dahil, Ankara Yıldırım Beyazıt, Gebze Teknik, Hacettepe, İskenderun Teknik, Sağlık Bilimleri, Selçuk, Tekirdağ ve Namık Kemal Üniversiteleri olmak üzere toplam 8 üniversitede KBRN alanında yüksek lisans programı, Sağlık Bilimleri ve Selçuk Üniversiteleri olmak üzere toplam 2 üniversitede ise doktora programları bulunuyor” dedi. Tıbbi KBRN’nin doçentlik alanına dahil edildiğini ve YÖK 100/2000 Doktora Projesi kapsamında KBRN çalışmalarının öncelikli alanlar arasına alındığını kaydeden Saraç, YÖK bünyesinde KBRN Çalışma Grubu oluşturulduğunu ve bu çalışmaların devam ettiğini belirtti.

KBRN FAALİYETLERİ VE İŞBİRLİĞİ ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Çalıştayda daha sonra YÖK üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik bir sunum gerçekleştirirken, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan da, ‘Yükseköğretimde KBRN Programları’ hakkında bilgilendirmede bulundu. ‘Üniversitelerimizde Açılan Lisansüstü Programlar, Mevcut Durum ve Öneriler’ ve ‘Üniversite-Sanayi İş birlikleri ve Saha İhtiyaç Analizi’ başlıkları altında 2 oturum halinde düzenlenen çalıştayda, KBRN alanında yükseköğretim kurumları bünyesinde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin mevcut durum ve öneriler ele alındı. Ayrıca ilgili kurumların KBRN faaliyetleri, yükseköğretim kurumlarından beklentileri ve üniversite-sanayi iş birliğine yönelik önerileri de görüşüldü.

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