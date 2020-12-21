Yoksulluktan Daha Acı Olan Yoksunluktur!!!

Yoksulluk içimizde diye bir hikayesi vardı Mustafa Kutlunun isterdimki sizlerle onu analiz edelim üzerine naçizane sohbet edelim fikir teatileri yapalım hem ruhumuz hem beynimiz dinlensin şu zor zamanlarda…

Ama heyhat..

Gelin görün ki hayaller ve hayatlar ne yazıkki yine birbirinden çok uzak..

Bir tarafta yoksulluklar içinde hayatta kalma mücadelesi veren çilekeş fedakar halkımız, eline iş aş yazarak artık belki de tek sahibi kaldığını düşündüğü şeyide feda ederek sessiz sedasız sonlandırırken hayatını ,gün boyu rızkı peşinde koşarak evine eli boş dönmenin kendine ait olmaması gereken utancını hissederken birileri, bazılarıda ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler aymazlığında kuru ekmekleri varsa aç değiller demekki filozofluğunda demogoji yapabilmekteler bu Ülkede!!!

Gerçekten içler acısı bir tablo kıymetli okurlar..

Dahada içler acısı olan ne biliyormusunuz ? Yoksulluğun yani aslında hepimizin içerisinde bulunduğu bu durumun artık bu ülkede sorun olmaktan çıktığının ifade edilmesi !!!

Evet doğru !!!

Gerçekten sorun olmaktan çıktı yoksulluk ; çünkü sorun değil hayatın ta kendisi artık, tam olarak yaşanan ve ayrılmaz bir parçamız ,kanıksanmış şey bu ülkede yoksulluk!!!

Sosyal Devlet anlayışını kömür ve makarnaya indirgeyen bunları dağıtarak insanların yoksulluğunu artık sorun olmaktan çıkartan bir anlayış ile kuru ekmek yiyenlerin tok görüldüğü ve bir yanda askıda ekmek kampanyası başlatıp bir yandanda Halk ekmek büfelerini kısıtlayan anlayışın hakim olduğu zihinlerde elbetteki yoksulluk sorun olmaktan çıkartılır!!!

İçerisinde bulunduğumuz şu hali inanın çözebilmiş ve anlamlandırabilmiş değilim !!

İşte burada “yoksunluk” kavramı gün yüzüne çıkıveriyor değerli okurlar; yoksul olmak kader değil evet birgün herşey değişebilir her yol açılabilirde bu “yoksunluk” bence kader olsa gerek hemde bir insanın yaşayabileceği en acı kader !!!

Diğergamlıktan empatiden halkın derdiyle dertlenmekten milletiyle hemhal olmaktan asgari ücretlinin çektiği sıkıntıların hissedilmesinden,pazar artıklarıyla ,çöplerden toplanan gıdalarla hayat sürdürmeye çalışanların mücadelesinden yoksunluk ,halktan kopukluk ,milletten ayrı sırça köşklerde hayat yaşayanların içerisinde bulunduğu yoksunluk !!!!

Birileri belki temel ihtiyaçların yoksulu olabilir bugün, yarın değişir şartlar yoktan var eder Yüce Yaradan fakat akıldan yoksunluk îzandan yoksunluk ferasetten yoksunluk,haysiyetten yoksunluk beyinlerdeki ve bakış açılarındaki yoksunluk asıl mesele buralarda ve asıl eksiklikler , üzerinde konuşulması gerekenler de bunlar bence!!!

Ve çok daha acınası hallerde yine bunlar!!!

Hülasa…

Sn milletin vekili!!! Kuru ekmekle karnını doyurarak Çanakkale Zaferini kazanmış bir necip milletin torunları yine Vatanı için gerekirse kuru ekmekle tok kalabilir asıl sizler düşününüz sahip olduklarınızı kaybettiğinizde doymak bilmeyen midenizle ve nefsinizle nasıl başa çıkabileceğinizi ve neyle doyabileceğinizi!!!

Selametle…