Yoksulluk basit olarak insanların temel gereksinimlerini karşılayacak minimum yaşam standartlarına sahip olunmamasıdır. Yoksulluğun tek bir tanımı yoktur ve çok boyutlu bir kavramdır. Yoksulluk neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Ayrıca birçok yoksulluk tanımı bulunmaktadır.

Esas olan insanın günlük yaşamını sürdürmesindeki bütünlüğünü sağlayacağı, bunu sağlamak içinde temel insani gereksinmelerinin olacağı kaçınılmazdır. İnsani gereksinimlerin yokluk durumu yoksulluktur. Gelir eksikliği-azlığına bağlı olarak, asgari yaşam düzeyini sürdürmek için gereken mal ve hizmetlerden yararlanamamasıdır.Bu durumun beraberinde getirdiği,insanınsosyal mahrumiyet-yoksunluk geliştirme duygusudur. Toplam kazançların insanın biyolojik varlığının devamı için gerekli olan yiyecek, giyim vb. asgari düzeydeki fiziki ihtiyaçları karşılamaya yetmemesi durumudur.

Ulusal ve uluslararası birçok kurum yoksulluğun giderilmesi çalışması yapmaktadır. Her toplumun kendi bulunduğu ortama göre de yoksulluk çeşitlenmektedir. Uluslararası ve ulusal ölçekte yoksullukla mücadele programları geliştirilse de sonuç alınamamakta ve yoksulluk her geçen gün artmaktadır. Uygulanan ekonomik sistem bunu gidermemektedir.

Ülkeler büyüme rakamları açıklamaktadır. Açıklanan büyüme rakamları kendi başına bir şey ifade etmemektedir. Büyüme oranlarından ortaya çıkan gelirin ülkede yaşayan nüfusa ya da kesimlere hangi ölçülerde ve nasıl dağıtıldığı da önemli bir noktadır. Gelir adaletinin ve eşitliğinin sağlanması yüksek gelirli toplumsal kesimlerden düşük gelirli kesimlere yönelik bir gelir akışının oluşturulmasından geçmektedir.

TÜİK verilerine göre ülkemizde yoksulluk rakamlarında bir iyileşme gözükmemektedir. Çeşitli uygulamalar ile bu sayının azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmış olsa da yoksulluk nüfusun yüzde 22 seviyelerinin altına indirilememiş gözükmektedir. Nüfusumuzun 83 milyon civarında olduğu düşünüldüğünde yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfus yaklaşık 18 milyon kişi etmektedir.

Yoksulluk, çalışanlar arasında salgın nedeniyle de yeni bir durum ortaya çıkardı. Hizmet sektöründe çalışan yaklaşık 15 milyon insanın çalıştığı işyerlerinin büyük çoğunluğunda çalışanların işsiz kalması kaçınılmaz hale gelecektir. Uluslararası örgütlerin öngörülerine göre salgın nedeniyle kapanan işyerlerinin üçte birinin tekrardan açılmayacağı ifade edilmektedir. Bu aynı zamanda küçük işletmeleri kendi adına çalıştıranların da insani temel ihtiyaçları karşılayamayacağı ortaya çıkacaktır.

Turizm, ulaştırma, yeme içme, giyim, hizmet vb.gibi sektörlerin salgından dolayı çok etkilenmiştir. Bu işletmelerde çalışan kesim çok zor durumda kalmıştır. İşsizlik sayısının salgın öncesi yaklaşık 4,5 milyon civarında olduğu açıklanmıştı. Ancak salgınla birlikte bu sayının 16 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Ülkemizde sosyal yardımlar birçok kurum, vakıf ve özel kuruluşlar tarafından karşılanmaktadır. Dağınık bir biçimde sunulan sosyal yardımların tek bir çatı altında toplanması ve gerçekçi bir politikayla ihtiyaç sahiplerine ulaşması ve yardımların menfaatler üzerinden değilde hak sahipliği temelinde yürütülmesi en önemli konuların başında gelmektedir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı, Belediyeler ve çeşitli dernek ve vakıf gibikuruluşlartarafından yoksullukla mücadele edilmektedir. Bu kadar yoksullukla mücadele eden kurum olmasına rağmen yoksulluk bir türlü engellenememektedir.

TÜRK-İŞ (Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu) ve birçok sendika ve kurumun açıklamalarına göre yoksulluk rakamları her ay artmaktadır. Mayıs 2020 ayına ilişkin açıklanan TÜRK-İŞ verilerine göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.438,24 TL. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 7.942,17 TL.

Bu dönemde salgın nedeniyle toplumun en alt gelir gruplarında, temel gelir elde etme çok daha önem kazanmıştır. Çok sayıda işsizin ortaya çıkması önümüzdeki dönemde giderilmesi çok zor sorunların, hükümet tarafından çözümünün bekleniyor olacağıdır.Türkiye, salgın sonrasında işsizliğin arttığı, ücretlerin gerilediği ve yoksullaşmanın yaygınlaştığı bir döneme girmiş olacağıgörülmektedir.

Yoksulluk aynı zamanda ülkede uygulanan ekonomik politikaların da sonucu olmaktadır. Yoksulluk sorununun artık borçlanmaya verantadayalı büyüme modelinin tıkanması, artan gelir ve servet dağılımı bozuklukları, eğitimde kalitesizlik ve eşitsizlik, işsizlik ve düşük ücret, israf ve yolsuzluklar, emeğin pazarlık gücünün zayıflaması, kayıt dışı istihdamın genişlemesi, ucuz iş gücü olarak çocuk ve kadın işçiçalıştırılması ve demokrasiden uzaklaşma gibi sorunlarla karşı karşıya kalacak gibi gözükmektedir.

Muhtaçlık ekonomisi üzerinden temel insani ihtiyaçlar, yardımlarla karşılanmaya çalışılıyor. Hak temelli ve insani gelişmişlik kriterleri üzerinden, adil bir gelir dağılımı politikasından hiç söz edilmiyor.

Böyle olunca da yoksulluğun ortadan kaldırılması yerine yoksulluğun idare edilmesi kalıyor.