Yoksulluğa çare, eşit ve adil sosyal planlama

Bütün dünyada bir karamsarlık aldı başını gidiyor. Sanki yıllarca ülkelerin yönetimlerince gizlice biriktirilip ve halının altına süpürdüğü sorunlar ortalığa bir bir saçılıveriyor.

Dünyada ne de çok sorun birikmiş.

Ulusal devletler içerisinde de aynı şekilde birikmiş sorunlar ortaya, kat kat artarak çıkmaya başladı. Pandemi süreci ülkelerin yönetim ve organizasyonlarını insanlık açısından yeniden denenir hale getiriyor. Kendi haline bırakılan ( liberal politikalar) hayatın akışı ya da sadece özel sektöre havale edilen toplumsal sorunlar, çözülmeden üst üste biriktirilerek, halının altına süpürülmüş.

Sosyal devletler ki, bizim de anayasamızda sosyal devlet olduğumuz yazılı, sosyal planlar yapmadan sosyal sorunları çözmesinin mümkün görülmediği bir kez daha yaşanılarak görülmüş oldu.

Uygulanan sosyal planlamalar aracılığıyla toplumda ortaya çıkan olumsuzlukları gidermeye çalışır. Bu sadece bugünün sorunlarına ilişkin değil, geleceği de öngörerek düzenlemeler oluşturur. Bu sorunların çözüm araçları ise düzenleyici kurumların ortaya koyduğu planlardır. (Orta vadeli YEP-yeni ekonomik politikalar- uygulanmadan yetersiz olduğu ortaya çıktı, 2021 bütçesi de bu politikalara göre oluşturuldu.)

Devlet ekonomik ve sosyal olaylar için sadece çevresel koşuları oluşturmaz, aynı zamanda düzenleyici tedbirlerde alır. Uygulayacağı sosyal politikalar ile toplumun kalkınması ve büyümesindeki gelişmelerini gerçekleştirmek için çeşitli uygun araçları bulur ve bunları uygular.

Sosyal politika uygulamalarının ve önlemlerinin birçoğu günümüzde gelir ve servetin dağıtılmasına yöneliktir.

Her vatandaşın asgari yaşama düzeyinin güvence altına alınması,

Toplum katmanları arasındaki aşırı gelir farklılıklarının giderilmesi,

Toplumda fırsat eşitliğinin ve herkese yükselme olanaklarının tanınması yolunun açık tutulması,(liyakata uygun davranılması).

Sosyal politika denge, eşitlik ve adalet hedeflerinin her kesim için vazgeçilmez unsurlarının uygulanmasını sağlamaktır. Gelirin harcamasında dengeli, adil ve eşit dağılımını uygun davranmaktır. Devlet topladığı vergileri kişilerin ve grupların gelirlerine uygun adil olarak toplamlıdır. Toplanan vergilerin harcama aşamasında kamu hizmetlerinden ve sosyal yardımlardan yararlananlara farklı şekilde dağıtarak sosyal dengeyi ve sosyal adaleti gerçekleştirmeyi hedeflemelidir.

Bu dengeyi nasıl gözetmeli. Ücret politikaları, fiyat politikaları, gelir politikaları, servet politikaları ve uyguladığı vergi politikalarıyla sağlayarak.



Bunlar ülkemizde sağlanıyor mu? Ücret politikası piyasaya bırakılmış. En az ücret olan asgari ücret artık toplumun çalışanlarının neredeyse yarsını oluşturuyor. Vergi politikaları anayasamızda herkesin gücü kadar ilkesi ortadan kalkmış bütçede toplanan 2019 vergilerinin yüzde 67.81’i dolaylı vergilerden ( KDV, ÖTV, ÖİV vb.), yüzde 32.19’u doğrudan vergilerden oluşmuştur.

Sağlık politikaları, anayasamızda toplumun sağlığının korunmasını devlete vermiş olduğu halde özelleştirme politikaları ile parası olan yararlanır hale gelmiştir. İşsizliğin artması, sosyal güvenlikten yoksun çalışanların genel sağlık sigortasına ulaşması zor bir hal almıştır.



Toplumda gelir dağılımının bozulması yeni milyonerlerin sayısının artmasına neden olmuştur. Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 10 ayda 85 bin 765 artarak 287 bin 785’e ulaşmıştır. Bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 924 milyar 927 milyon liraya yükselmiştir ( Basından) .

Servet dağılımındaki bu bozulma sosyal sorunların aratmasına, yoksullaşmanın gittikçe toplumsal yara haline gelmiş olduğunu göstermektedir. Herkesin yaşama düzeyinin güvence altına alınması yerine asgari ücret tartışmaları ile bir çıkmaza sürükleniyor. Açlık sınırının altında kalan bir asgari ücret, en az ücret olmaktan çıkmış yoksulluğun altında bir ücret halini almıştır.

Servetlerini artıranlar, toplumsal sorumlulukları daha fazla yüklenmelidirler. Eşitsiz dağılan servetin, toplumsal harcamada gelirden yoksun kalanların daha fazla korunması ve gözetilmesi, sosyal dengenin kurulması açısından kaçınılmaz gözüküyor.

Sosyal planlama servet vergisini kaçınılmaz kılıyor.

Mutlu insanların toplumunu yaratmak; dengeli, adil, eşit ve özgür davranma çerçevesinin, hukuksal güvencesinin sağlanmasıyla aşılabilir ya da çaresiz bir geleceğe doğru hızla sürüklenen bir tekne gibi rotasız yol alınır.