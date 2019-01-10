İktidarın seçime yönelik hamleleri ardı ardına geliyor.

Kredi kartı borcunu ödeme güçlüğü çeken milyonlarca kişiye Ziraat Bankası’ndan düşük faizli kredi verilecek örneğin.

Yine milyonlarca yoksul hanenin elektrik faturalarını bundan sonra devlet ödeyecek.

Her geçen gün ayakta durmakta biraz daha zorlanan esnafa ise uygun koşullarda kredi açılacak.

Bunlara itiraz etmek mümkün değil.

Doğru yapılıyor.

Ancak, bundan daha doğru olan, insanları devletin yardımına muhtaç hale getirmemektir herhalde.

Yani, insanlar kredi kartı borçlarını aylık gelirleriyle düzenli olarak ödeyebilmeliler, evlerinin elektrik borcunu kendileri karşılayabilmeliler. Esnaf da piyasa koşulları yüzünden ezilmemeli, kendi olanaklarıyla, becerisiyle varlığını sürdürebilmeli.

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Sosyal devlet kavramı bizde yanlış anlaşılıyor.

Sosyal devlet, yoksullara kucak açan değil, insanları yoksullaştırmadan yaşatabilen devlettir.

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Olayın bir de şu boyutu var:

Ya, 31 Mart’ta yerel seçim olmasaydı, bugün yardım için el uzatılan milyonlar ne yapacaktı?

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Burada muhalefete de büyük görev düşüyor.

Muhalefetin genel stratejisi, “Biz yoksula daha çok yardım yapacağız” değil, “Biz yoksulu olmayan bir toplum yaratacağız” olmalı.