Bizim turizmcilerin yaptığını hani düşmanım yapmaz misali. Bu yıl iyi bir sezon geçirdiler, gelecek yıl daha iyisini bekliyorlar ya, şimdiden yaptıkları kabul edilemez.

Türkiye’nin en pahalı turizm tesislerinin ve en büyük tur acentesinin sahibi olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bu işlere ne diyor acaba?

Birincisi, tüm turizm tesisleri kapılarını yerli turiste kapatıyorlar. Evet, bildiğiniz, bu memlekette yaşayan ve o tesislerin her metre karesinde hakkı olan, yasal olarak plajlarını kullanma hakkına sahip insanlara şimdiden “gelmeyin, yer yok” mesajı veriyorlar. Neymiş, gelecek yıl 40 milyondan fazla yabancı turist bekleniyormuş, yerli turiste ayrılan kota da yüzde 15’e indirilmiş.

Yahu arkadaş, her sıkıntıya girdiğinizde sizi yerli turist kurtardı. Yaptığınız kampanyalara uyup, koşarak geldi tesislerinize, hem de en kötü hizmeti alma pahasına. Şimdi “yabancılar gelecek, gelmeyin” diyorsanız en büyük nankörlüğü yapıyorsunuz.

Bundan da vazgeçtik, ikincisi daha vahim olan fiyatlar. Dikkat ederseniz, geçmiş yıllarda bu zamanlar bangır bangır erken rezervasyon reklamları verilir, çarşaf çarşaf gazete ilanları yapılır, cep telefonlarına bıktırıcı mesajlar yağardı. Bu sezona bakın, ses çıkmıyor. Ses çıkaranlar da yılbaşına kadar süre veriyorlar.

YERLİYE İKİ KATI

Duyduğumuz, yılbaşından sonra yerliler için en az yüzde 50 zam yapılacağı. Dört kişilik bir yerli aile için bir haftalık tatil en az 20 bin liraya çıkacak, yabancıya göre de iki kat daha pahalı olacak, o da yer bulursanız.

Bizdeki turizm tesisleri özellikle 2000 yılından sonra açılanlar ne Avrupa’da var ne de diğer önde gelen turizm ülkelerinde. Ama ne yazık ki yıllardır, kötü işletmecilik ve saçma sapan rekabetle kalitesi düşürüldü.

Tesis binalarına milyonlarca dolar para harcandı, buna karşılık bir an önce para kazanalım diye deneyimli yerine otelcilik okulları öğrencileri üç beş kuruşa çalıştırıldı. Yemek çeşitliliği azaldı, eğlence ise “yetenek sensin Türkiye” programına katılanlar gibi en vasat animasyonculara bırakıldı. İşin içine bir de her şey dahil sistemi de girince turistlerin bıraktığı para da düştü.

En son verilere göre, yabancı turistlerin ortalama kişi başı harcamaları 530 dolar, yani üç bin lirayı bulmuyor. Bunun içine uçak paraları da dahil.

KİMLER GELİYOR?

Tamam, yüz binlerce insan bu sektörden ekmek yiyor da son yıllarda Güneye kimler geliyor?

Rusya’nın dağ köylüsü, Almanya’nın kasabalısı, İngiltere’nin varoş insanları, yani orta alt gelir grubu ve daha da altı insanlar. Görgüsüzlüklerini, kabalıklarını, tabakları doldurup odalara yemek götürmelerini, sahilleri, havuzları herkesin gözü önünde kirletmelerini anlatmaya gerek yok. Hele Rusların servis masalarına koyulan kiraz tepsilerini yağmalamaları başka bir alem.

Şimdi bunlar geliyor diye yerli gelmesin, gelirse de yabancının iki katına gelsin politikasını anlamak mümkün değil.

O zaman yerliler de Türkiye’deki bir haftalık tatil parasına (yaklaşık dört bin avro) en başta komşu Yunanistan’a, oradan da Avrupa’ya akar, elin adamını zengin eder, tatilin alasını yapar, bir de dünyayı gördüm der.

Turizmciler, getirecekseniz zengini getirin üç beş dolar uğruna memleketimizi yoksul yabancı turistlere peşkeş çektirmeyin!