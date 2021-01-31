YÖK suç duyurusunda bulunmuştu…  Parayla tez yazmaya devam ediyor, fiyat veriyorlar

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) KOLAY yoldan akademik unvan kazanmak, doktora ve yüksek lisans tezlerini zaman ve emek harcamadan bitirmek isteyenlerin yardımına parayla tez yazan fırsatçılar yetişiyor. Adeta sektör haline gelen alandaki bu kişiler hakkında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Buna rağmen internette ve üniversitelerin çevresindeki kırtasiyelerde para karşılığı tez yazanların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, “Sizin adınıza tez yazıyorlar bu olabilir bir şey değil. Hapis cezası var. Dolandırıcılık suçu, cezaevine girebilecekleri ve para cezası da olan bir suçtur.” dedi.

YÖK ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Akademik danışmanlık, bitirme projesi danışmanlığı, tez danışmanlığı adı altında başkalarının yerine tez yazan kişilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), para karşılığı tez ve ödev hazırlayan ve hazırlatan şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Başkası yerine tez yazan ve yazdıranlar hakkında işlem başlatılacağı açıklanmasına rağmen internette ve üniversite etrafındaki kırtasiyelerden bu kişilere ulaşmak oldukça kolay. İnternet üzerinden ulaştığımız firmalarda fiyatlar sayfa başı 20 liradan başlıyor. Bazı firmalardaki kişiler, ise tez konusunu editörler araştırdıktan sonra söyleyebileceğini mail üzerinde fiyat verdiklerini belirtti.

TEZ KONUSU VE SAYFA SAYISINA GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR

İnternet üzerinden tez yazımı için ulaştığımız bir firmanın çalışanı sadece tıp alanında tez hazırladıklarını belirtti. Platformlarının Amerika’da kurulduğunu söyleyen çalışan “Fiyatı ne yazdıracağınıza, tezinizin konusuna göre değişiyor. Editörlerimiz inceleyip ona göre fiyat veriyor. Üniversitelerin kendine göre kuralları var. Bazı üniversiteler 30 sayfa bazıları 120 sayfa istiyor. Bizim için bu kurallar önemli. Türkiye’de maalesef danışman hocalar yeterli donanıma sahip olmadıkları için ya eksik bilgileri var ya da öğrencilere yardımcı olmaktan pek hoşlanmıyorlar. Biz de o açığı gördüğümüz için tamamlamaya çalışıyoruz. Platformumuz Amerika’da kurulmuş bir platform. Tamamı Amerika’da çalışan doktorlardan oluşuyor. Hem Amerikalı hem Türkler var aralarında” dedi.

Bu arada yüksek lisans ve doktora tezlerinde yer alan anket çalışmaları için de analiz yapan ve makale formatında hizmet veren kişiler de var. Sadece bu analiz çalışmasını yaptığını söyleyen bir kişi, “Sadece SPSS analizi yapıyoruz. Teziniz anketli bir çalışma ise anketinize ait verilerin analizi hizmeti veriyoruz. Ücret olarak 750 lira talep ediyoruz” dedi.

Sıfırdan tez yazımı yapmayıp sadece tez formatını düzenleyenler de bulunuyor. Beşiktaş’ta bir ofiste çalışan ve çok sayıda bilgisayar işi yapan Canan Erboğa., “Ben tez düzenliyor, metin düzenliyor, dilekçe yazıyorum. Formata uygun olarak tezleri düzenliyorum. 100 sayfalık tez 1.5 saatimi alıyor. Saatlik ücretim 180 lira. Sıfırdan tez yazmıyorum onları yapanlar var internette ama çok astronomik rakamlar istiyorlar. Zaten buna da karşıyım. Öğrenci kendisi yapmalı, başkasının emeğini sömürmemeli” diye konuştu.

AKADEMİSYENLER YETERİ KADAR İNCELEMİYOR

Öğrencilerin kolay yola başvurmasında akademisyenlerin de dikkatsizliğinin olduğunu söyleyen Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız, şunları söyledi:

“Bazı insanlar kolay yollardan bu unvanları elde etmek istiyorlar. Bu tür şeyler başta bireysel olarak yapıldı. Sonra bu yardımda bulunanlar baktılar ki bu iş ciddi sektör haline gelmeye başladı. Maalesef bu iş için ofisler kuruldu, iş yerleri açıldı. Başkaları adına parayla yüksek lisans, doktora, bitirme tezi, ödev gibi aklınıza gelen ne varsa yazıyorlar. Bu tezleri yazdığını iddia eden insanların hiçbir bilimsel özellikleri yok. İşin uzmanı insanlar değil. Bilgisayar başında 15 günde 1 ayda yüksek lisans tezi yazdıklarını iddia ediyorlar. Öğrenciler, konuyu bile onlarla bağlantılı alıyorlar. Başka yerlerden alıp bir araya getirip, tez halinde sunuyorlar. Her şey baştan itibaren planlanıyor. Hiçbir işe yaramayan tezler üretiliyor, bu insanlar da bunlarla unvan alıyor. Bu tezi incelemesi gereken kişiler de çok fazla ayrıntılı incelemeye tabii tutmuyorlar. İşin iki farklı boyutu var. Öğrenci boyutu ve bu işi yürüten yöneten akademik çevre. Sizin adınıza tez yazıyorlar bu olabilir bir şey değil. Hapis cezası var. Dolandırıcılık suçu, cezaevine girebilecekleri ve para cezası da olan bir suçtur.”

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