Yok olmaya yüz tutan kilim dokumacılığı İdlib’de yaşatılmaya çalışılıyor

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Kilim dokuma sanatını, babası ve amcasından çocuk yaşta öğrenen Kadhanun, İdlib’in güneyindeki Eriha ilçesinin eski çarşısında, her sabah küçük atölyesini açarak özenle çizdiği kilimleri dokuyor.

Günler süren uğraş sonucu ortaya çıkan kilimlerini İdlib’deki çarşıda sergileyen Kadhanun ailesi geçimini de bununla sağlıyor. 3 çocuk babası Kadhanun, halihazırdaki iç savaş ortamı nedeniyle ticaretin aksaması yüzünden hammadde tedarikinin zorlaşmasına rağmen baba mirası olan kilim dokuma sanatından vazgeçmiyor.

“Tezgahta kilim, dekoratif halatlar, yastık yüzleri ve farklı ürünler üretiyoruz.”

Dokuma ustası 31 yaşındaki Fuad Kadhanun AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından miras kalan kilim dokuma tezgahında yaklaşık 25 yıldır çalıştığını söyledi.

Akrilik ipliğini tekerlek üzerinde yuvarlayarak top haline dönüştürdüklerini ifade eden Kadhanun, “Tezgahta kilim, dekoratif halatlar, yastık yüzleri ve farklı ürünler üretiyoruz.” dedi Kilim dokumada ihtiyaçları olan kadife ve akrilik ipliği gibi malzemeleri zor şartlar altında Halep’ten getirdiklerini belirten Kadhanun, sadece iç piyasa için çalışabildiklerini söyledi.

“Dokumacılık benim mesleğim ve çocuklarımın geçim kaynağı”

Kilim dokumacılığının giderek yok olduğunun altını çizen Kadhanun, “Dokumacılık benim mesleğim ve çocuklarımın geçim kaynağı. Bu meslekte çalışan başarılı olabilir. Dokumacılık sanatı, ihracatın bitmesi ve fiyatların yükselmesi nedeniyle giderek yok oluyor. Geliri çok az ama biz bu mesleğe bağlıyız ve çok seviyoruz.” diye konuştu.