Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yabancı uyruklu öğrenciler ve yurt dışında okuyan Türk gençlerini Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet etti.

Başkan Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yurt dışında eğitim görüp Covid-19 salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye’de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için aldıkları kararları hatırlattı. Saraç, “Başarılı öğrencilerin Türk yükseköğretimine kaliteden ödün vermeden ‘yatay geçiş’ yoluyla dâhil olmalarını kolaylaştıracak, dünyada ilk bine giren üniversitelerdeki Türk öğrenciler için ek fırsatlar sunduğumuz bu düzenlemelerin kamuoyunda çok olumlu karşılandığını görmekteyiz. Bu kapsamda YÖK olarak, yurt dışında okumakta olan başarılı Türk gençleri ve kendi ülkeleri dışında eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencileri ülkemizdeki seçkin yükseköğretim kurumlarında eğitim almaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KONTENJAN ARTIRILDI, KISITLAR KALDIRILDI

YÖK, geçtiğimiz günlerde yurtdışında okuyan, fakat Covid-19 küresel salgını nedeniyle okuduğu üniversiteye dönemeyen veya okuduğu ülkedeki salgına ilişkin riskler yüzünden üniversitesine dönmek istemeyen öğrenciler için aldığı kararları kamuoyuna duyurmuştu. Buna göre Türkiye’deki üniversitelere yurtdışı yatay geçiş kontenjanları artırılırken kısıtlar kaldırıldı. İlk binde olan üniversitelerden yatay geçiş talep eden öğrencilere ek fırsatlar tanındı. Öğrencilere, birinci sınıf ve son sınıf da dâhil bütün sınıflara yatay geçiş başvurusu yapılabilme imkanı sağlandı. Şartları sağlayan ve isteyen öğrenciler için Türkiye’deki açık öğretim programlarından herhangi birine yatay geçiş yapabilmelerinin yolu açıldı. Ayrıca üniversitelerin yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla açmış oldukları ortak programlarda okuyan öğrencilerden yurtdışına gitmek istemeyen öğrenciler için de dijital imkanlarla uzaktan eğitim dahil farklı seçenekler sunuldu. Türkiye’nin yabancı öğrenciler için cazibe merkezi olmaya devam etmesi için de geç mezuniyet durumlarına yönelik yeni haklar tanındı.