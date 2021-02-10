YÖK Başkanı Saraç: Türk Yükseköğretim sistemimiz 5 alanda tam puan aldı

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu’na göre Türk yükseköğretim sistemimiz 2020 yılında 5 alanda 5 üzerinden 5 tam puan aldı” dedi.

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İtalya’nın başkenti Roma’da, sürece üye ülkelerin yükseköğretimden sorumlu bakanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen Avrupa Yükseköğretim Alanı Bakanlar Konferansında ‘Avrupa Yükseköğretim Alanı 2020 Yılı Bologna Süreci Uygulama Raporu’ yayınlandığını bildiri. Saraç, “2020 yılı Bologna Süreci Uygulama Raporuna göre Türk yükseköğretim sistemimiz 2020 yılında 5 alanda 5 üzerinden 5 tam puan aldı. Diğer hiçbir başlıkta gerileme görülmedi, yükselme oldu” dedi.

‘BAKANLAR ZİRVESİNDE TESCİLLENDİ’

Saraç, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında birçok alanda öne çıkmayı başardığını belirterek, “Rapordaki tespitler göstermektedir ki ülkemiz yükseköğretimi son yıllarda büyük bir gelişme göstererek Avrupa ülkeleri arasında birçok alanda öne çıkmayı başarmıştır. Türk yükseköğretim sisteminin son yıllarda gittikçe geliştiği ve hızlı bir iyileşme sürecinde olduğu artık bizim ifademiz olmaktan çıkarak Bologna sürecinin bakanlar zirvesinde de tescillenmiştir. Bu gelişme ciddi bir planlama ve çalışmanın eseridir. Önümüzdeki dönemde yükseköğretim sistemimizin Avrupa yükseköğretim alanında rekabet gücünü artırmak için bazı alanlarda yeni tedbirler alacak ve inşallah iyileştirmelerin devamını sağlayacağız” ifadesini kullandı.