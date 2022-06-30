YÖK Başkanı Özvar: Engelsiz eğitim için projeler geliştiriyoruz

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Sibel CAN- Burak TEKİN/ ANKARA, (DHA)- YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ‘Engelsiz Üniversite Ödül Töreni’nde “Engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK’te düzenlenen ‘2022 Yılı Engelsiz Üniversite Ödül Töreni’nde, geliştirdikleri projelerle ‘engelsiz üniversite bayrağı’ ve ‘program nişanı’ alan üniversitelere ödüllerini verdi. YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim sisteminde bugün itibarıyla 8,5 milyona yakın öğrenci, farklı engel düzeylerindeki öğrenci sayısının ise 50 bin civarında olduğunu kaydetti. Özvar, “Bu sayı yükseköğretim sistemimizdeki öğrencilerin yaklaşık yüzde 0,6’sını teşkil etmektedir. Yükseköğretimin her kademesinde farklı engel gruplarına dahil toplam 50 bin öğrencimizin bulunduğu göz önüne alındığında YÖK olarak bu alanda yürüttüğümüz çalışmaların ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır” dedi.

Erol Özvar, YÖK’ün tüm öğrencilerin yükseköğretime erişimini önemsediğini aktararak, “Engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Bildiğiniz üzere engelli öğrencilerimizin eğitim ve öğretimin yanında ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetlere de katılımına destek olmak, gerekli uyarlamaların, alt yapının ve donanımların sağlanması ve üniversitelerimizde engelsiz bir ekosistemin oluşturulmasını teşvik etmek üzere 2018 yılından bu yana ‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ vermekteyiz. Bu ödüller vesilesi ile engelli bireylerin yükseköğretime tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak amacıyla yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen çalışmalar da ayrıca bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

‘Engelsiz Üniversite Ödülleri’ için 114 üniversiteden toplam 1074 başvuru yapıldığını aktaran YÖK Başkanı Özvar, 12 üniversiteye toplam 43 ‘program nişanı’, 84 üniversiteye toplam 384 ‘bayrak’ verildiğini söyledi. Özvar, “Bu bayraklardan 226’sı mekanda erişilebilirliğe verilen ‘turuncu bayrak’, 105’i eğitimde erişilebilirliğe verilen ‘yeşil bayrak’ ve 53’ü de sosyokültürel faaliyetlerde erişilebilirliğe verilen ‘mavi bayrak’ olmuştur” dedi.

Bayrak sayısına göre ödül alan üniversiteler; sırasıyla Aksaray Üniversitesi (29 bayrak), Sakarya üniversitesi (27 bayrak), Mersin Üniversitesi (21 bayrak) oldu. Nişan alan üniversiteler de Ege Üniversitesi (8 nişan), Dokuz Eylül Üniversitesi (7 nişan) ve Başkent Üniversitesi ile Sakarya Üniversitesi (5 nişan) oldu.

YÖK Başkanı Özvar, konuşmasının ardından ödül alan üniversite rektörlerine plaketlerini verdi.

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