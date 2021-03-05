Yoğun trafikte otomobiliyle kaldırıma çıktı

ANKARA, (DHA)- ANKARA’da, trafik yoğunluğunun oluştuğu bulvarda otomobiliyle kaldırıma çıkarak ilerleyen sürücü, cep telefonuyla görüntülendi.

Sabah saatlerinde Çankaya ilçesi Malazgirt Bulvarında trafik yoğunluğu oluştu. Bu sırada ismi öğrenilemeyen sürücü, 15 AAS 125 plakalı otomobiliyle kaldırıma çıktı. Adım adım ilerleyen trafikte iki tekerleği kaldırımda, diğer iki tekerliği yolda seyreden sürücü, cep telefonuyla görüntülendi. Adım adım ilerleyen sıkışık trafikte bir süre kaldırımda seyreden sürücü, daha sonra tekrar yola inerek yoluna devam etti.

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