Çankaya Belediyesi akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar süren kar yağışına karşı vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için tüm birimleriyle anında müdahale etti.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, çalışmaları yakından takip etti.

Çankaya Belediyesi akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar süren ve okulların tatil edilmesine neden olan kar yağışına karşı bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm birimleriyle karla mücadele çalışmalarına devam etti. Ankara’nın tüm bölgelerini etkisi altına alan kar yağışına karşı karla mücadele ekiplerini harekete geçiren Çankaya Belediyesi, ana caddelere çıkan sokakları temizledi.

İlçenin yüksek rakımlı bölgelerinde kar küreme araçlarının yanı sıra ünimoglarla kara müdahale eden Çankaya Belediyesi, yoğun kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için var gücüyle çalıştı.