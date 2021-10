Yoğun bakımdan hayata ‘mucize’ dönüş

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da ‘ben gencim, bana bir şey olmaz’ diyerek aşı olmayan ve koronavirüse yakalanan elektrik teknisyeni Burak Kaan Öz (31), yoğun bakımda 38 günü yapay akciğer cihazına bağlı şekilde gördüğü 3 aylık tedaviyle mucizevi bir şekilde hayata tutundu. Cihaza bağlı entübe halde çekilen fotoğrafına bakarak, hayatta olduğuna şükreden Öz, “‘Ben gencim bana bir şey olmaz’ dedim. Şimdi çok pişmanım. Keşke aşı olsaydım” dedi.

Mamak ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan elektrik teknisyeni Burak Kaan Öz, Covid-19 aşısı olan anne ve babasının ‘aşı ol’ ısrarına rağmen ‘ben gencim, bana bir şey olmaz’ diyerek aşı olmadı. Burak Kaan Öz, temmuz ayının başında gelişen tat ve koku kaybının ardından yüksek ateşinin de çıkmasıyla 10 Temmuz’da Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasına başvurdu. Burak Kaan Öz, PCR testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alındı. Bir haftanın ardından göğüs ağrısı ve oksijen yetersizliği şikayeti artan Öz, aynı hastanenin merkez binasında bulunan ve kritik hastaların yer aldığı 3’üncü basamak Covid-19 Yoğun Bakım Servisi’ne alındı ve akciğer fonksiyonlarını gerçekleştiremeyecek duruma gelince entübe edildi. Öz, 38 günü yapay akciğer cihazına (ECMO) bağlı yaklaşık 3 ay süren tedaviyle mucizevi bir şekilde hayata tutundu.

‘ÖLÜMLE KALIM ARASINDA’

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zekai Tahir Burak ek binasındaki Covid-19 Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Özcan, Burak Kaan Öz’ün, ek hastalığı olmamasına rağmen hastalığının çok hızlı ilerlediğini söyleyerek, “Ateşi ve şikayetleri daha da artınca 3’üncü basamak yoğun bakıma aldık. 15 günün sonunda Burak artık akciğer fonksiyonlarını gerçekleştiremeyecek durumdaydı. Hemen entübe ettik. Suni solunum cihazı ile gerekli olan tüm solunum desteğini yaptık; ama 15 günün sonunda karbondioksit ve oksijen değişimlerini sağlayamayan akciğere yapacak tek şeyimiz kalmıştı; suni akciğer cihazına geçmek. Bu hastalarda bu bizim son tercihimiz, ‘son basamak’ diyebilirim. Ölümle kalım arasındaki bir hastadan bahsediyoruz. Genç ve sağlıklı; ama 15 gün içinde çok ağırlaşmış bir hastaydı. Hastamızı ECMO cihazına bağladık. 38 gün boyunca da ECMO’da takip ettik” dedi.

‘BİZİM İÇİN MUCİZEYDİ’

Bu dönemde hastada böbrek yetmezliği de geliştiği için yapay akciğer tedavisi ile devam ettiklerini anlatan Prof. Dr. Özcan, “Tüm tedavilerimizi yapmamızın ardından Burak’ın akciğeri 38 günün sonunda artık ‘yapay akciğere ihtiyacım yok’ dedi ve biz ayırmaya karar verdik. Ardından suni solunum cihazından da ayırdık. Ve son olarak nefes borusuna tüp yerleştirmek için açtığımız deliği de kapattık. Hastamız şu anda oda ortamında nefesini gayet rahat alıyor. Önümüzdeki günlerde de fizik tedaviye başlanacak. Burak’ı yapay akciğerden ayırdığımız gün bizim için bir mucizeydi. Her gün ‘Hastayı kaybedecek miyiz’ korkusunu yaşayarak başına geldik. Ama genel durumu her gün biraz daha iyiye gittikçe biz de biraz daha ümitlendik. Sonuç olarak kliniğimiz için bir mutluluk ve gurur kaynağı, bizim için de mucize bir sonu oldu” diye konuştu.

‘ÖLÜMDEN DÖNDÜM’

Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Burak Kaan Öz, yoğun bakımda entübe halde çekilen fotoğrafına bakarak hayatta olduğuna şükretti. DHA’ya konuşan ve çok zor bir süreç geçirdiğini belirten Öz, “Yoğun bakımda zaman zaman kendime geldiğim anlarda başka koronavirüs vakalarının geldiğini hatırlıyorum. Oksijen cihazına bağlandıkları halde gerçekten de 30-40 yaşlarında insanlar en fazla 2-3 gün yaşıyorlardı. O insanları görüp aşı olmadığım için her gün bin kere pişman oldum. Nefes alamıyordum. Oksijen yetersizliği nedeniyle bilincimi kaybetmişim. Şans bu; hatta şans bile değil mucize eseri ölümden döndüm. Doktorlarımın üstün başarı ve gayretlerinden dolayı hayata döndüm. Ben kendime ‘onların başarısı’ diyorum. Gerçekten de özveri ile yaptıkları işleri sayesinde ben şimdi hayattayım. 10 Eylül’de kendime gelmeye başladığımı hatırlıyorum. 3 aydır hastanedeyim. Ailemi çok özledim. Anne, baba sizleri çok seviyorum; siz bana çok söylediniz ‘aşı ol’ diye ve ben olmadığım için çok pişmanım” ifadelerini kullandı.

‘KEŞKE AŞI OLSAYDIM’

Aşı çağrısında bulunan Öz, “‘Ben gencim, bana bir şey olmaz’ dedim. Etrafıma baktım. İnsanlardan duyduklarıma güvendim. Ama hata etmişim. Şimdi çok pişmanım. ‘Keşke aşı olsaydım’ diyorum. Buradan çıktıktan sonra hemen aşı olmak istiyorum. Kesinlikle aşı olmalısınız. Aşı olmak için harcayacağınız 10 dakika size bir ömür kazandıracak. Lütfen aşı olun. ‘Gencim, bana bir şey olmaz’ demeyin. Aşı olun; hem kendinizi hem ailenizi hem de devleti ve milleti koruyun” dedi.

FOTOĞRAFLI



