Yoğun bakımdan çıktı, şampiyon oldu

Rize’de, geçtiğimiz Aralık ayında otomobil çarpan ve 26 gün yoğun bakımda kalan 13 yaşındaki yüzücü Ebrar Meral sağlığına kavuştu.

3,5 ay sonra havuzlara geri dönen Ebrar, katıldığı ilk yarışmada ise 1’incilik ve 3’üncülük aldı. Genç kız, “Havuza döndüm, çok mutluyum” dedi.

11 Aralık 2018 tarihinde, Taşlıdere Mahallesi Menderes Bulvarı’nda meydana gelen kaza sonucu antrenmandan dönen Ebrar Meral, trafik ışıklarında bekledikten sonra yayalar için yeşil yanınca karşıya geçmek istedi. Ancak iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan, otomobil sürücüsü K.T. yönetimindeki 53 DS 182 plakalı otomobil ile Ebrar Meral’e çarptı. Kaldırıma düşüp başını betona çarpan Meral ağır yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Ebrar Meral, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü K.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

YOĞUN BAKIMDA, 26 GÜN UYUTULDU

Beyin travması geçiren Ebrar Meral, yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavi altına alındı. Ailesi ve sporcu arkadaşları Meral’in sağlığına kavuşması için dua ederken genç yüzücü hazırlandığı şampiyonaya da katılamadı. Meral’e gıyabında şampiyonluk madalyası verilirken, Aralık ayında gerçekleştirilen şampiyonada sporcunun fotoğrafı da skorboard’a yansıtıldı. Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da, Ebrar Meral’e şifalar diledi.

MADALYA İLE GERİ DÖNDÜ

Ebral Meral kaldığı hastaneden yaklaşık 2 ay sonra taburcu edildi. İlk günlerde yürüyemeyen ve fizik tedavi uygulanan sporcu, bir süre sonra sağlığına kavuştu. Antrenörü İrfan Öztürk eşliğinde yeniden havuzlara geri dönen Ebrar, sıkı bir çalışma programı uyguladı. Kısa sürede eski performansına kavuşan Meral bugün Rize’de gerçekleştirilen Yıldızlar Yüzme İl Birinciliği Şampiyonasında yarıştı. Arkadaşlarının da büyük destek verdiği Ebrar Meral, 400 metre bayrak yarışında 1’inci, serbest sitil yarışlarında ise üçüncü olarak madalya kazandı. Genç sporcu kazandığı madalya ile poz verdi.

