Karantina günlerinin yegâne olumlu getirisi olarak yoğunlaştığım Küba külliyatına bugün geçen yazıda( https://sonsoz.com.tr/isyankarlar-adasi-kuba/) kaldığım yerden, İspanyollarla on yıl süren, kazananı olmayan savaş sonrası 1878’de yapılan antlaşma sonrası, pek çok sözümona reform yapılmasına rağmen Küba’nın İspanya kolonisi kalması noktasından devam ediyorum adanın çilesini yazmaya. Küba’nın özgürlüğünü kazanması;

Havana havaalanına ismini veren, “Vatanı olmayan insan ve özgür olmayan vatan yoktur.” özgürlük yaftasını ulusun hafızasına yazdıran José Marti’ye nasip oldu. Savaşta İspanyollarca mahkûm edildi ama kaçarak ABD’ye yerleşti. Orta halli bir aileden gelen José Marti bir asır öncesinin Fidel Castro’sudur. Amerika’da sürgünde ki Afro_Küba’lılara okuma yazma öğreterek işe girişti, aynı zaman da 19.yüzyılın en önemli İspanyol yazar ve şairlerinden olan “El Maestro” José Marti.

Ünlü “Guantanamera” şarkısı onun şiirinden bestelenmiştir. Devrimci fraksiyonları özgürlük amacı etrafında birleştirdi. Miami’de ki sürgünlerden topladığı paralarla silah alarak gizlice adaya gönderdi. 11 Nisan 1895’de Marti ve beraberinde ki komutanlar Küba’ya çıkarak İspanya’yla olan savaşmış kıdemli askerlerle buluştular.

Şair ruhlu Marti asker olmadığından savaşa hazırlık ve yoldaşları ikna konusunda başarılı olduğu kadar icraatta o denli başarılı değildi ama, tabir caizse mangal gibi yüreği vardı. Dos Rios savaşında beyaz at üzerinde dörtnala düşman üzerine gidip özgürlük hayallerinin gerçekleştiğini göremeden vuruldu ama bu cesareti Küba Devrim tarihine altın harflerle kazındı. Marti ve beraberinde ki elitin başlattığı hareket kırsal kesimden katılanlarla bağımsızlık ordusuna dönüştü.

Burada parantez açarak bizim 68 kuşağının, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının, kırsal kesimle devrimsel iletişim kuramamasını karşılaştırmalı eleştirelim. Ancak tabii Jose Marti’nin, hatta Fidel Castro’nun Küba’sı birkaç milyon, çoğunluğu kölelerden oluşan sahipsiz ve kimliksiz bir yerdi ve yoksulluk ve baskı altında hayatlarından bezmişti halk.

İspanyollar isyanı bastırmak için “Küba Kasabı” tabir edilen Weyler isimli zalim generallerini görevlendirdiler. “Toplama İlkesi” yasası kapsamında kırsal nüfusu zorla kentlerde topladılar. Kırsalda ne var ne yok imha edildi.400,000 kişi taşındı kentlere.170,000 kişinin öldüğü müthiş bir soykırım yaşandı. Durumdan vaziyet çıkarma ustaları Kübalılar bu vahşet görüntülerini Amerikan basınına sızdırarak çok başarılı propaganda savaşıyla ajitasyon yaparak müdahaleye davetiye çıkardılar.

Adada ki Amerikan haklarını korumak için USS Maine adlı destroyerini Havana’ya gönderdi ABD. 15 Şubat 1898’de gemi müthiş bir patlamayla infilak etti.261 denizcinin öldüğü patlamayı müdahaleye sebep olsun diye Amerikalılar yaptı yoksa Kübalıların provokasyonu muydu anlaşılamadı. 1898’de ABD Kongresi Küba’ya “bağımsızlığını vermek üzere” İspanya’ya savaş ilan etti. Küba’yı ilhak etmeyecekleri sözünü de derkenar ettiler. Santiogo’da demirli İspanyol donanmasını hapsedecek şekilde kuşatma yaptıktan sonra hiçbir direnişle karşılaşmadan adaya çıktı 28,000 kişilik Amerikan ordusu. Eski kovboy, o günlerde Denizcilik Bakanlığı Müsteşarı, Theodore Roosevelt’in komutanı olduğu Rough Riders gönüllüler birliği takviye olarak gönderildi.

Santiogo’yu karşılıklı büyük zayiatlar verdikten sonra kuşattılar. Yararak kaçmaya çalışan İspanyol donanmasını da berhava ettiler. Berhava ettikleri sadece donanma değil tüm İspanyol koloni düzeniydi. İspanya koloniel İmparatorluktan sıradan bir Avrupa ülkesine evrildi bu savaş sonrası. Ne var ki pek fazla bir şey değişmedi. Havana kalesinde ki İspanyol bayrağı yerine ABD bayrağı çekildi. Koloni olmaktan çıkıp Amerikan himayesine girdi Küba…

İspanya başarısı 1901’de Roosevelt’e Beyaz Saray kapısını açtı. Amerikalılar oldum olası Küba’yı kıtaların uzantısı olarak gördüler. Amerikan şirketlerinin adadaki menfaatleri her dönemde Amerikan emperyalist siyasetini etkiledi. Amerikalı Senatör Orvill Platt,Amerikan haklarının zarar görmesi halinde ABD’nin müdahale hakkını yasaya ekletti.

Kübalıların işgalden kurtulmak için kerhen razı oldukları bu eke istinaden, Platt Yasası gereği ünlü Guantanomo üssünü kurdu Amerikalılar. Bugün Amerikalıların Uluslararası suçlular hapishanesi olarak kullandığı, insan hakları ihlalleri yuvası, 4085 dolara kiralanmış üs çıban başıdır.1901’de ABD serbest seçimler yapılmasına müsaade etti. Sözümona seçim sonrası, Amerika’da sürgünde yaşayan Philedephia Üniversitesi hocası, Thomas Estra Palma Küba’ nın ilk cumhurbaşkanı oldu. Böylece 400 yıllık İspanyol kolaniyel yönetiminden kurtulup ABD’nin yarı_sömürge yönetimine geri dönmüş oldu Küba. İsyankarlar adasının bunu kader kabul etmeme hikayesi devam edecek.