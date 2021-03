YK Enerji’den kadın çalışanlarına teşekkür plaketi

MUĞLA (DHA)- Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan YK Enerji, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 106 kadın çalışanına teşekkür plaketi verdi. YK Enerji İdari İşler Koordinatörü Cafer Varol, kadın çalışanlarının kuruma önemli katkı sağladığını belirterek, “Ağır iş kolunda bir sektörüz. Aralarında proje ve mali işler sorumluluğu da olmak üzere önemli bölümlerimizin yöneticileri kadın. Hep birlikte omuz omuza kuruma değer katıyoruz” dedi.

Muğla’nın Milas ilçesinde yer alan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir organizasyon gerçekleştirdi. YK Enerji, kendi kadrosunda yer alan ve yüklenici firmalarda görev yapan tüm kadın çalışanlarına teşekkür plaketi verdi. YK Personel ve İdari İşler Direktörü Cafer Varol, her gün termik santrale kadın eli değdiğini belirterek, kuruma birlikte önemli değer kattıklarını söyledi. Varol, “Ağır iş kolunda yer alan bir sektörde omuz omuza birlikte görev alıyoruz. 3 milyar dolarlık bir proje ve mali işlerimizi bir kadın yöneticimizin sorumluluğunda. Çevreye duyarlı olmak bizim asli görevimiz, Çevre Müdürümüz bir kadın ve kadın çevre mühendislerimiz var. Kalite bizim için önemli, Kalite Yönetimimiz bir kadına emanet. İş Sağlığı Güvenliği bizim için vazgeçilmez birimlerden biri, yine orada da kadın yönetici ve çalışma arkadaşlarımız mevcut. Her gün aşçısından, bulaşıkçısına, temizliğimize kadar kadın elini ve emeğini görmek mümkün. Gıda mühendisimiz, İnsan Kaynaklarımız, Kurumsal İletişimimiz, Sağlık Servisi ve daha birçok birimimiz yine kadınlarımıza emanet. Daha önce hiç çalışmamış ve ailesinin dışında yer almamış kadınlarımızın dahi desteklendiğinde; üreten, ürettiğini geliştiren, aldığından hep fazlasını vererek sinerji yarattıklarını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“KADIN ÇALIŞANLARIMIZLA DAHA GÜÇLÜYÜZ’

YK Personel ve İdari İşler Direktörü Cafer Varol, bünyelerinde 106 kadın çalışanın bulunduğuna dikkat çekti. Varol, “Pandemi sürecinde olduğumuz için hep birlikte bir organizasyon gerçekleştirmek, bu sene “önce sağlık” düsturumuzdan yola çıkarak mümkün olmadı. Etkinlikleri beşe bölerek kadınlarımıza çalıştıkları binalarda teşekkür plaketlerimizi takdim ettik. Yeniköy Termik Santralimizde Personel ve İdari İşler Direktörü olarak kadrolu çalışma arkadaşlarımıza plaketlerini takdim ederken, İdari İşler Müdürümüz Hüsnü Tekeli ise taşeronda çalışan arkadaşlarımıza plaketlerini takdim etti. Yine Kemerköy Termik Santrali’nde Genel Müdür Yardımcımız Barış Başer bizlere bu değerli görevde eşlik etti. Linyit İşleri ve kazı çalışmalarımızda görevli arkadaşlarımıza ise teşekkürlerimizi Linyit İşleri Direktörümüz Muhammet Koban iletti. Bugün yolda bir teyzemizi, tek başına sürüsünü otlatırken gördük, tarıma ve çevreye verdiği emekten dolayı bir plaketi de teyzemize takdim ettik” dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlayan Varol sözlerini, “Tüm kadın çalışma arkadaşlarımızın ve kadınlarımızın ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü’ kutluyorum. Kurumumuza kattıkları katma değer için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye için elektrik üretmeye niyet ederek başladığımız her gün siz kadınlarımızdan aldığımız destekle çalışıyoruz. Sizinle daha güçlüyüz, enerjiniz hiç bitmesin” diyerek, noktaladı.

FOTOĞRAFLI