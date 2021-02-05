Yiyecek içecek şirketi müdürü evinde ölü bulundu

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da bir yiyecek içecek şirketinin müdürlüğünü yapan Önder Atasever (47), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2173 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Bir içecek ve yiyecek firmasında müdür olarak görev yapan Önder Atasever, dün Konya’daki bayilerin denetimini yaptıktan sonra akşam saatlerinde evine döndü. Sabah işe gitmeyen Atasever’e, mesai arkadaşları gün boyu ulaşamayınca, yakınlarında oturan bir başka arkadaşlarından Atasever’e bakmasını istedi. Bina yöneticisiyle beraber Atasever’in kapısı çalındı ancak yanıt alınamadı. Bunun üzerine dairenin açık balkon kapısının demir korkulukları kırılarak içeri girildi. Mesai arkadaşı ve yönetici televizyon açık bir şekilde, salonda bulunan kanepe üzerinde Atasever’i hareketsiz şekilde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Atasever’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Atasever’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Atasever’in iş gereği Antalya’da olduğu, ailesinin ise Ankara’da ikamet ettiği öğrenildi. Atasever’in yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilirken, bazı mesai arkadaşları da evin önüne geldi.

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