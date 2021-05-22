Yılport Samsunspor – Altınordu (FOTOĞRAFLAR)

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, pandemi hastanesi olarak hizmet veren Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsü atlatan kişilerin şikayetleri için 'Post ve...