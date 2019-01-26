Gazeteci Yılmaz Özdil’in Atatürk’ün hayatını anlattığı “Mustafa Kemal” kitabı Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir tiraja ulaştı, 1.5 milyondan fazla sattı.



Özdil bu başarının ardından, kitabının lüks baskısını tanesi 2 bin 500 liradan piyasaya çıkardı.



İşte bu noktada kıyamet koptu.



Kimi yazarlar, Özdil’in Atatürk’ün saygın adını kullanarak ticaret yaptığını, kendisini tüccar-yazar konumuna düşürdüğünü yazdılar.



Özdil hakkında Atatürk’ü Koruma Kanunu çerçevesinde işlem yapılması gerektiğini ifade edenler bile oldu.



Bu iddialar karşısında, “Kitabın özel baskısını para kazanmak için değil, elde edilecek gelirle çocuklara yönelik Atatürk kitapları çıkarıp bedava dağıtacağını” belirterek savunma yaptı Özdil.



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Peki, bu olayda kim haklı, kim haksız?



Bana kalırsa, Özdil, kitabının rekor satışının tadını çıkarmalı, bunun onuru ve gururunu duymalı, daha çok para kazanma tutkusuyla kitabın lüks baskısını astronomik bir fiyatla piyasaya sürdüğü izlenimi yaratmamalıydı.



Bundan sonra söz konusu kitabın normal ve lüks baskılarını eline alan herkes, “Acaba ticari bir oyunun aleti mi oldum” sorusunu kendi kendine soracaktır.



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Geçen hafta yazdığım bir yazıda, “Mustafa Kemal” kitabıyla ilgili şu değerlendirmeyi yapmıştım:



Kitapta büyük kurtarıcının hayatını akıcı bir hikaye tadında okuyorsunuz. Sayfalar su gibi akıp gidiyor.



Ama kitabın şu önemli eksiğini de görmezden gelmemek gerekiyor:



Özdil, hangi kaynaklardan yararlandığını belirtmemiş. Sadece birkaç yerde birkaç kitaba atıf var.



Oysa, örneğin İpek Çalışlar’ın Yapı Kredi Yayınları arasında çıkan “Mustafa Kemal Atatürk-Mücadelesi ve Özel Hayatı” kitabında 600’ü aşkın kitap, tez, makale, gazete haberi ve televizyon programına atıfta bulunuluyor. Üstelik Çalışlar’ın kitabı Atatürk’ün hayatının tamamını da değil sadece 1927’e kadar olan bölümünü anlattığı halde.



Prof. İlber Ortaylı’nın Kronik Yayınları’ndan çıkan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk” kitabında ise yararlanılan 146 kaynağın isimleri tek tek sayılıyor.



Çok satan bir kitap yazmak elbette çok önemlidir.



Lakin bırakınız çok satanı, yazılan her kitapta yer alan bilgi, belge, anı ve anekdotların kaynağının belirtilmesi de yerine getirilmesi zorunlu bir etik kuraldır herhalde.



Bu kurala uyulmayışın derin hayal kırıklığını yaşadım Özdil’in kitabını okurken.



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Keşke söz konusu kitap kazandırdığı parayla değil içeriğiyle tartışma konusu olsaydı.

