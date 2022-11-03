YILLARIN BEKLENTİSİ SONA ERİYOR

- Reklam -

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başlattığı ulaşım atağına devam ediyor. EGO Genel Müdürlüğüne bağlı belediye otobüslerinin Güdül ve Nallıhan’da da sefer yapması için Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu’na teklif götürülecek. Teklifin kabul edilmesi hâlinde Güdüllü ve Nallıhanlı vatandaşların yıllardır talep ettiği otobüs seferleri en kısa sürede başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi başlattığı ulaşım atağına çevre ilçeleri de dâhil ediyor.

Güdül ve Nallıhan’da ikamet eden vatandaşların EGO otobüsleri ile sefer düzenlenmesi yönündeki taleplerine duyarsız kalmayan Büyükşehir Belediyesi konu ile ilgili olarak harekete geçti. EGO otobüslerinin Güdül ve Nallıhan ilçelerinde sefer yapması konusu Ulaşım Koordinasyon Merkezi Genel Kurulu’na teklif olarak götürülecek. Teklifin kabul edilmesi hâlinde Güdül ve Nallıhan’da ikamet eden vatandaşların yıllardır talep ettiği otobüs seferleri başlayacak.

- Reklam -

HAFTA İÇİ HER GÜN KARŞILIKLI DÖRT SEFER YAPILMASI PLANLANIYOR

Teklife göre Güdül ilçesinde “615 Güdül – Ulus” hattında, Güdül – Ayaş Yolu-İstanbul Yolu – Ulus güzergâhında sabah saat 06.30’da Ulus’tan, 08.30’da Güdül’den; akşam ise saat 15.30’da Ulus’tan, 17.30’da Güdül’den hareket edecek şekilde dört adet servisle ulaşım sağlanacak.

Nallıhan ilçesinde ise “677 Nallıhan- Ankara” hattında, Nallıhan – Çayırhan – Beypazarı – Ayaş – İstanbul Yolu – Ulus güzergâhında sabah saat 06.30’da Ulus’tan, 09.15’te Nallıhan’dan; akşam saat 15.00’te Ulus’tan, 17.45’te ise Nallıhan’dan dört adet servis vatandaşlara hizmet verecek.