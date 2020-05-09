Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Mansur Yavaş’ın yönetiminde olağanüstü gündemle toplandı. Belediye başkanına yüzde 10 limitini aşmamak şartıyla borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin Başkanlık yazısının da görüşüldüğü toplantıda, oran ile ilgili yaşanan tartışma üzerine Başkan Yavaş, “Muhalefetin istediği şekilde 100 milyon lira olarak oy çokluğu ile değiştiriyoruz. Bunun tabi siyasi bir sorumluluğu olacak.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetiminde toplanan ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan Belediye Meclis Toplantısında, belediye başkanlarına borçlanma yetkisi verilmesine ilişkin karar tartışmalara neden oldu.

Belediye başkanlarının yıllardır kullandığı yüzde 10 limiti aşmamak üzere borçlanma yetkisi almasına ilişkin başkanlık yazısı Başkan Yavaş döneminde veto yedi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN “EMSAL KARARLAR UYGULANMIYOR” ELEŞTİRİSİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Köse’nin limitin 100 milyon lirayla sınırlı olmak üzere değiştirilmesi yönündeki talebi ile eleştirilerine yanıt veren Başkan Yavaş, geçmiş dönemde alınan emsal karar ve uygulamaları da anlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“Mesela 2010 yılı örneği var. 5390 sayılı kanunun 68. Maddesine göre Belediye Meclisinin yetki sınırının üst kısmı, üst sınırı geçmemek üzere, her yıl yüzde 10 diye karar alınmış. Yani rakam belirlenmesi şart değil. Daha önceden emsal kararlar var. Kesinleşen bütçenin yüzde 10’u dendiği zaman o yüzde 10’u bir kuruş geçemezsiniz. Rakam yazmaya da gerek yok. Şimdi 100 milyon lira olarak talep edildiğine göre boşa tartışıyoruz. Murat bey, 100 milyon lira ile ilgili bir gerekçeniz var mı? Mesela neden 150 değil, 350 değil veya neden 50 değil de 100? Biz geçen sene 1 milyara yakın bizden önceki yönetimlerin borcunu ödedik. Şu anda 971 milyon lira da faiz borcu var. Her ay 50 trilyon ödüyoruz. Bizim borcumuz değil ama bizim değil diye bunu ödemeyeceğiz demiyoruz. Bu borçlanma geçmiş dönemlerde Belediye Meclisi tarafından neredeyse nihai şekilde, yani istediğiniz kadar kullanabilirsiniz şeklinde verilmiş. Şimdi belediye başkanı farklı partiden diye mi düşünülüyor onu anlamaya çalışıyorum. Çünkü bu yetki 2009’da, 2014’ten sonraki seçimde hepsinde belediye başkanına tanınmış. Şimdi neden 100 milyon?”

Tartışmaların uzaması üzerine belediye başkanına yüzde 10 yerine 100 milyon lira borçlanma yetkisi verilmesi kararını onaylatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Muhalefetin istediği şekilde 100 milyon lira olarak oy çokluğu ile onaylanmıştır. Bunun tabi bir sorumluluğu olacak arkadaşlar, siyasi sorumluluğu olacak. Daha önceki yıllarda ne kadar verilmiş, nasıl faizlerle verilmiş, şimdi de uygulama nedir bunları bundan sonra billboardlarda ve televizyonlarda göreceksiniz. Çünkü Ankara halkı bizi yetkilendirmiş, bize emanet etmiş ve en iyi şekilde yönetmemizi istiyor. Çomak sokan herkese de mutlaka gerekli cevap verilecektir.”

CHP Grup Başkan Vekili Yaşar Neslihanoğlu ise yetki tartışması hakkında söz alarak, şöyle konuştu:

“Olağanüstü günlerden geçiyoruz… Şu an Büyükşehir Belediye Başkanımız virüs ortaya çıktığından beri başarılı bir çalışma yürütüyor. Herkes akşam Fahrettin Koca ne açıklayacak, Mansur Yavaş ne yapacak diye bekliyor. Bunu yadırgamayalım. Bu örnek olsun. Ankara, Kurtuluş Savaşımızın planlandığı bir şehir. O zamanki şartlarda hepimiz nasıl birlik, beraberlik yaptıysak şimdi de aynı beraberliği gösterelim. Kredi konusuna gelince size basit bir örnek vermek istiyorum. 2020 yılında bir belediyemiz Meclisine kredi talebinde bulunuyor. Hesaplanmış haliyle kuruşuyla 380 milyon lira gerçekleşen bütçe ve 38 milyon 651 bin 144 lira 10 kuruş kredi kararı alıyoruz. Vade ne biliyor musunuz? Hani vadeler uzun diyoruz ya. En az 36 ay en fazla 120 ay. 120 ay tam 10 yıl arkadaşlar. Şimdi soruyorum bu belediye hangi belediye? Eleştiriyoruz ya ve bu karar oy birliği ile geçmiş. CHP’li Meclis üyeleri de oy vermiş. Niye? Hizmet aksamasın, yatırımlar aksamasın, belediyeye destek olalım diye. Niye? Çünkü o arkadaşlar da o ilçede yaşıyor. Bu belediye Mamak Belediyesi arkadaşlar. Şimdi rakam yok, yüzde 10 yok diyorsunuz ya. Siz seçilmeden önce bu hesabı kitabı yapmadınız mı? Yapsaydınız 2020 birinci ayda krediyi getirmezdiniz 36 aydan 120 aya. 120 ay vadeli kredi olmaz başkanım. Hani faiz faiz diyoruz ya. Gelin bu süreçte bu Meclis’ten Ankara’ya, Türkiye’ye bir mesaj verelim. Şu an birlik ve beraberlik zamanı. Ekonominin ne olacağı belli değil. Gelin hep birlikte bu yetkiyi başkanımıza verelim. Bu yetkinin süresi 31.12.2020 tarihine kadar. Bunu zaten ihtiyaç varsa kullanacak, ihtiyaç yoksa kullanmayacak.”

BANKA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI

Büyükşehir Belediye Meclisi, belediyeye ait banka borçlarının yapılandırılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporunu da görüştü.

Bankaların borç yapılandırmasında uyguladığı farklı faiz oranlarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda yaşanan bir başka tartışma üzerine konuşan İYİ Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker, bu süreçte Büyükşehir Belediyesine destek olunması gerektiğinin altını çizdi.

Büyükşehir Belediyesi banka borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda 36 ay yerine 30 ay vade yapılması kararını oy birliği ile alırken, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Türkiye’nin zor günlerden geçtiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Burada siyaset yaparsak çok şeyler söyleriz. Yarın sandığa gittiğimiz de vatandaşlar yaptıklarını da yapmadıklarına da değerlendirecek. Hepimiz gelip geçiciyiz burası baki. Ankara’nın sorunlarını geriye atmanın kimseye faydası yok. 21. yüzyılda asbestli borunun Gazi Mustafa Kemal’in başkentinde olmasından utanç duyuyorum. Bunların temizlenmesi lazım kredi ise kredi, kendi kaynakları ile temizlenecekse önceliğin o olması lazım.”

Büyükşehir Belediye Meclisinde banka borçlarının yeniden yapılandırılması konusunda 36 ay yerine 30 ay vade yapılması ile İtfaiye Daire Başkanlığının ihtiyacı olan araç alımı için 50 milyon TL kredi kullanması oy birliği ile kabul edildi.

ÖĞRENCİLERE ULAŞIM MÜJDESİ

Başkent gündemine ilişkin önemli kararların görüşüldüğü Büyükşehir Belediye Meclisinde öğrencileri sevindirecek bir karar da alındı.

Milli ve dini bayramlarda toplu taşıma araçlarının ücretsiz kullanımına yönelik Başkanlık yazısı onaylanırken, bu karara ek olarak LGS ve YKS giriş sınavlarının yapılacağı günlerde öğrencilerin yanı sıra veliler ve sınav görevlilerinin de toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması kararlaştırıldı.