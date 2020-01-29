İstanbul’da yaşayan 48 yaşındaki Funda Sahillioğlu, 7 yıl boyunca şiddetli karın ağrısı ve şişkinlik yaşadı. Yumurtalık kisti olduğu gerekçesiyle yıllarca tedavi gören Sahillioğlu’nun gerçek hastalığı ise 3 ay önce ortaya çıktı. 2 çocuk annesi Sahillioğlu’nun yumurtalıklarında varis olduğu ancak uzun zamandır fark edilmediği tespit edildi ve 4 saatlik bir operasyonla sağlığına kavuştu. 20-50 yaş arası kadınlarda görülen hastalık, uzmanlar tarafından ‘gizli hastalık’ olarak tanımlanıyor.

İstanbul’da yaşayan Kişisel Gelişim Uzmanı Funda Sahillioğlu, 7 yıl önce alt karın bölgesindeki şiddetli ağrılar nedeniyle kadın doğum uzmanına gitti. Doktor, yumurtalık kisti olabileceğini söyleyerek tedavi uyguladı. 2 çocuk annesi genç kadının ağrıları tedaviye yanıt vermedi. Yıllarca karın ağrısı ve şişkinlik yaşayan Sahillioğlu’na, 3 ay önce tekrar gittiği farklı bir hastanede yapılan ultrason ve ilaçlı bilgisayarlı tomografide rahim ve yumurtalık varisi (pelvik venöz konjesyon sendromu) teşhisi konuldu.

‘GENİŞLEYEN DAMARLARI TIKAMA’ İŞLEMİYLE TEDAVİ EDİLDİ

Karnın alt kısmında ve kasıklardaki toplardamarların genişlemesiyle ortaya çıkan hastalıktan yıllarca muzdarip olan Sahillioğlu, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi’nde Girişimsel Radyoloji yöntemiyle boyundaki bir toplardamardan iğne deliği kadar bir açıklıktan girilerek varis haline gelmiş yumurtalık ve rahim toplardamarlarına ulaşılarak genişleyen damarların damar içinden tıkanması (endovasküler embolizasyon)’ işlemiyle tedavi edildi. Genişleyen ve ağrıya neden olan damarların tıkanmasıyla sağlığına kavuşan Sahillioğlu, kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini söyledi.

