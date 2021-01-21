Yılın sporcuları Yenimahalle’den

Sporankara.org haber sitesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen, 2020-2021 sezonu yılın sporcuları ödül törenine Yenimahalle Belediyesi damga vurdu.

Spora ve sporcuya yaptığı yatırımlarla ve sporun birçok branşında elde ettiği başarılarla göz dolduran Yenimahalle Belediyesi, ödül gecesinde 5 farklı branşta ödül kazandı.

Yılın Yüzücüsü Yenimahalle Belediyesi Yüzme Takımı’ndan genç sporcu Arda Sarıkaya olurken, bilardoda Eylül Kibaroğlu, artistik buz pateninde Naz Arıcı, hentbolda ise Bilgenur Öztürk “Yılın Sporcusu” ödülüne layık görüldü. Hentbolda “Yılın Antrenörü” ise Yenimahalle Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Serdar Eler oldu.

“Spora yatırım, geleceğe yatırımdır”

Sporcuların başarısından gurur duyduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi’nin spora ve sporcuya desteği artarak devam edecek. Spora yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle ilçemize tam donanımlı pek çok spor tesisi kazandırdık. İlçemizde 4 adet olimpik yüzme havuzu ve spor tesisi var. Salon sporlarının yapılabileceği, ulusal ve uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapacak bir arenayı da halkımızın hizmetine sunduk. Bu tesislerden amatör sporcularımızın yanı sıra tüm halkımız da istifade ediyor. Biz elimizden geleni yapıyor, karşılığını da alıyoruz. Spora yapılan yatırımların karşılığında böyle güzel sonuçlar görmek bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Törende kısa bir konuşma yapan Spor Ankara Haber Sitesi İmtiyaz Sahibi Metin Karagöz,Koronavirüs nedeniyle, sade bir tören ve sınırlı sayıda konuk davet ettiklerini ifade ederek, ödül alanları kutladı.