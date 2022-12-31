Yılın son günü Antalya’da denize girdiler

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İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- TURİZM kenti Antalya’da yılın son günü Konyaaltı Sahili’ne gidenler, denize girip güneşlendi. Tatilciler, zirvesinde kar bulunan Torosların manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çektirdi.

Antalya’da tatillerini geçiren yerli ve yabancı turistler, hava ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu turizm kentinde yılın son günü denizin keyfini çıkardı. Bazıları ise sahilde piknik ve yürüyüş yaptı. Çocuklar da sahilde oyun oynayarak büyüklerine eşlik etti. Bazı gençler ise denizde sörf yaptı.

Eşiyle birlikte Almanya’dan gelen gurbetçi Nurten Uçur, Almanya’daki akrabalarına cep telefonu aracılığıyla canlı yayın yaparak denize girdikleri ve güneşlendikleri anları aktardı. Almanya’da havanın ılık fakat yağmurlu olduğunu anlatan Atilla Uçar, “Buradaki havayı gördüklerinde çok şaşırdılar. Her yılbaşı Antalya’da olmaya gayret gediyoruz. Hava çok güzel, deniz pırıl pırıl” dedi.

Eşinin sözlerine katıldığını belirten Nurten Uçar ise “Antalya çok güzel. Yılbaşını burada geçirmek için her yıl geliyoruz. Denizin ve havanın güzelliği muazzam” ifadelerini kullandı.

Çocuklarıyla tatil için Antalya’ya geldiğini belirten Rus vatandaşı Marina Yana da “Güneş, deniz çok güzel. Hava sıcak. Güneşleniyorum ve tatilimin tadını çıkartıyorum” dedi. (DHA)

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