Yılın son dolunayı İstanbul’un simgeleriyle böyle görüntülendi 

Ersan SAN-Sevda SARIKAYA-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL (DHA) YILIN son dolunayı İstanbul’un simgeleriyle eşsiz manzara oluşturdu. Galata Kulesi ve Ayasofya Camii’yle birleşen dolunay havadan da görüntülendi.

Yeni yıla saatler kala İstanbul semalarında doğan dolunay eşsiz manzaralar oluşturdu. Galata Kulesi ve Ayasofya Camii ile birlikte görüntülenen dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu. İstanbul’un simgeleriyle buluşan dolunay havadan da görüntülendi.

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