Türkiye, çok dinamik bir ülke. O kadar ki, “Kimi dingin Avrupa ülkelerinin on yılda bile yaşamadıklarını biz neredeyse birkaç haftaya sığdırıyoruz” desek mübalağa etmiş olmayız.

Terörle mücadele, Suriye ve Irak’ta düzenlenen askeri operasyonlar, göç dalgasının durmayışı, sayıları 4 milyonu bulan mültecilerin yarattığı sorunlar, yerel seçimler, bir parti liderine şehit cenazesinde yapılan saldırı, iktidar partisinden kopuşlar, yeni kurulan ve kurulacak olan partiler, kadına yönelik şiddet olayları, Kanal İstanbul tartışması ve yerli otomobilin tanıtımı ilk akla gelenler…

++

“Bunlar arasında acaba yılın en önemli olayı diye nitelendirilebilecek olan hangisi” diye sorulacak olursa benim yanıtım tektir:

“Yerel seçimler.”

Yerel seçimlerde iktidar partisi aralarında İstanbul ve Ankara’nın da olduğu bir çok büyük kentte belediye başkanlıklarını kaybetti.

İstanbul’daki seçimler yeni ve güçlü bir siyasi figürü, Ekrem İmamoğlu’nu ortaya çıkardı.

++

Bu tablo, iktidar için 2023’deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin hiç de kolay olmayacağını gösterirken, muhalefeti oluşturan partilere büyük moral kazandırdı, “İktidar olabiliriz” umudu verdi.

++

Son olarak şunu da belirtmekte yarar var:

2019’u uğurlarken, 2020 yılının en önemli olaylarından birinin hangisi olacağı da ortaya çıktı.

Libya’ya asker gönderme kararı, öyle anlaşılıyor ki, önümüzdeki yıl siyaset sahnesinin ana tartışma konularından biri olacak.