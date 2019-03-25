Türkiye Yüzme Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan 13 Yaş Kadın ve 13-14 Yaş Erkek Bireysel Yıldızlar Arena Türkiye Yüzme Şampiyonası Mersin’de yapıldı.
İki gün süren müsabakalar sonunda madalya kazanan sporcu ve kulüpler şöyle;
100 metre serbest, 1. Ela Naz Özdemir, 2. Nil Helvacıoğlu, 3. İdil Gündüz
200 metre sırtüstü, 1. Zeynep Selin Şahin, 2. Stella Argenta Özden, 3. Ekin Nazlı Okur
200 metre kurbağalama, 1. Beril Öztürk, 2. Tuana Öztürk, 3. Eliz Deliismail
200 metre karışık, 1. Nilsu Demiran, 2. İdil Gündüz, 3. Zeynep Naz Alp
400 metre karışık, 1. Zeynep Selin Şahin, 2. Elif Yaren Konaç, 3. Ecenur Ceylan
50 metre kelebek, 1. Nilsu Demiran, 2. İrem Erktan, 3. Nil Helvacıoğlu
50 metre serbest, 1. Ela Naz Özdemir, 2. Tamay Özkan, 3. İpek Burcu Aydıner
800 metre serbest, 1. İdil Durukan, 2. Müge Taçyıldız, 3. Ekin Nazlı Okudur
400 metre serbest, 1. İdil Durukan, 2. Zeynep Selin Şahin, 3. Ada Su Altıncık
50 metre kurbağalama, 1. Beril Öztürk, 2. Tuana Çelikbilek, 3. Eliz Deiismail
100 metre sırtüstü, 1. Ela Naz Özdemir, 2. Talya Erkan, 3. Stella Argenta Özden
200 metre kelebek, 1. Müge Taçyıldız, 2. Ecenur Ceylan, 3. Elif Yaren Konaç
100 kurbağalama, 1. Beril Öztürk, 2. Tuana Çelikbilek, 3. Tuana Öztürk
200 metre serbest, 1. Nil Helvacıoğlu, 2. Zeynep Selin Şahin, 3. İdil Durukan
100 metre kelebek, 1. Nilsu Demiran, 2. Lidya Karakuş, 3. Sinem Can
50 metre sırtüstü, 1. Ela Naz Özdemir, 2. Nilsu Demiran, 3. Talya Erkan
TAKIMLAR:
4×100 serbest, 1. Fenerbahçe, 2. Enka, 3. Burak Sezgin yüzme
4×100 metre karışık, 1. Fenerbahçe, 2. Enka, 3. TED Ankara Kolejliler