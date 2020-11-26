Yıldız futbolcu Podolski, tanıtım elçisi oldu/ Ek fotoğraflar

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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)- BİTLİS’te 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında, Atatürk anıtına çelenk sunulup, saygı duruşunda bulunuldu. Program Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi. Programa İl...
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