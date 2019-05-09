Yıldız Entegre, tasarım fuarına çıkartma yaptı

Yıldız Entegre, dünyanın en prestijli mobilya fuarı olarak gösterilen Salone del Mobile’de Türkiye’nin önde gelen mimar ve tasarımcılarını ağırladı.

Şirket tarafından düzenlenen organizasyonda 55 kişilik ekip, sektördeki son gelişmeleri ve geleceğin teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Avrupa’nın tasarım başkenti olarak kabul edilen Milano, dünyanın en prestijli mobilya fuarı olarak gösterilen Salone del Mobile’ye bu yıl 58’inci kez ev sahipliği yaptı. Başladığı günden bu yana; sektörde çığır açan tasarımların çıkış noktası olarak kabul edilen Salone del Mobile Milano Fuarı’nı, 181 ülkeden 386 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bir önceki yıla göre ziyaretçi sayısının yüzde 12 arttığı fuarda; 43 ülkeden, 2 bin 418 bireysel ve kurumsal katılımcı yer aldı.

Bu kapsamda her yıl mimar ve tasarımcılarla dünyanın en önemli tasarım haftasını ziyaret eden orman ürünleri üreticisi Yıldız Entegre, bu yıl da geleneği bozmadı. Yıldız Entegre, her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın en prestijli mobilya fuarı Salone del Mobile’e Türkiye’nin önde gelen mimar ve tasarımcılarından oluşan ekip ile katılım gösterdi. 8-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen fuara aralarında dünyaca ünlü projelerde yer almış 55 mimar ve tasarımcıyla bir gözlem gezisi düzenlendi. Fuarı ziyaret eden ve çeşitli etkinliklere katılan mimar ve tasarımcılar, bu gezide yeni gelişmeleri yakından inceleme fırsatı buldu.

“ÜRÜN VE RENK SEÇİMLERİMİZLE DOĞRU KARARLAR VERDİĞİMİZİ GÖRDÜK”

Salone del Mobile’yi tasarımı yakından takip eden bir şirket olarak çok önemsediklerini söyleyen Yıldız Entegre Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Ercan Şahin, “Yıldız Entegre olarak tasarımcı ve mimarlar için çok özel bir ürün portföyüne sahibiz. Birlikte çalıştığımız mimar ve tasarımcılar için bir yandan yeni ürünler üretirken diğer yandan dünyadaki gelişmeleri yakından görmek, deneyimlerimizi artırmak için Türkiye’nin farklı kentlerinden çok değerli 55 isimle Milano‘yu ziyaret ettik” dedi.

Salone del Mobile’de farklı disiplinlere sahip tasarımcıların sıra dışı ve vizyon genişleten yaklaşımlarını yakından görme fırsatı bulduklarına da vurgu yapan Şahin, “Bir kez daha Yıldız Entegre olarak ürün, renk ve desen seçimlerimizde çok doğru kararlar verip, doğru seçimler yaptığımızı gördük. Yaptığımız her renk ve desen seçiminde tasarımcı ve mimarların yönlendirmelerine değer veriyoruz. Onların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için mümkün olan en kapsamlı portföyü onlara sağlamak için her sene derinlemesine bir araştırma yapıyor ve mümkün olan en iyiyi sunmak için çabalıyoruz” şeklinde konuştu.

Fuarda ağırlıklı olarak tasarımların odağında ‘doğa’ temasının öne çıktığını da söyleyen Şahin, “Yıldız Entegre geçen yıl başlattığı kurumsal ve dijital dönüşüm çalışmalarıyla ağacın izinde yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu yaklaşım şirketin, dünya gelişmelerini izleyen değil, belirleyen bir şirket olma yolunda ilerlediğimizin kanıtı” yorumunu yaptı.

YENİLİKLERİ TAKİP ETTİLER

İstanbul’un Yanı Sıra Bursa, Kayseri, İzmir ve Ankara gibi farklı kentlerde çalışan 55 kişilik mimar ve tasarımcı ekip de meslektaşlarıyla görüş alışverişinde bulunma fırsatını yakaladı. Katılım gösteren isimlerin gezi hakkındaki ortak yorumları ‘yenilikleri takip etmek’ oldu.