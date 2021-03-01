Yıldız Dağı’nda yamaç paraşütüyle uçtular

SİVAS, (DHA) – SİVAS’ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, profesyonel yamaç paraşütçülerini ağırladı. Yamaç paraşütü sporcuları, 2 bin 200 metre yükseklikteki Yıldız Dağı’nın yamacından uçuş gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en güvenli, en ekonomik, en genç kayak tesisi sloganı ile hizmetlerini sürdüren Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi; kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki kot farkı, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi, gece ve gündüz kayak yapma imkânı, su sporları ve yaz aktiviteleriyle yoluna emin adımlarla ilerliyor. Tesisler bu hafta yamaç paraşütü sporcularını ağırladı. Sivas Havacılık Kulübü Derneği’nin hafta sonu gerçekleştirdiği etkinlik, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde renkli görüntülere sahne oldu.

10 yıldır yamaç paraşütü sporuyla uğraşan Sivas Havacılık Kulübü Derneği üyesi Hüseyin Coşkun ve Mehmet Yalman, kayak merkezinde güzel ve keyifli bir uçuç gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “2 bin 200 metre yükseklikten kalkarak, rüzgârlı havada uçuş yapabilmenin mutluluğunu yaşadık. Yaz-kış kayak merkezinde yamaç paraşütü etkinlikleri yapıyoruz. Yamaç paraşütü yapmanın kışın ayrı bir keyfi oluyor” dedi.

Yamaç paraşütü sporuyla uğraşan herkesi Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’ne davet eden Hüseyin Coşkun ve Mehmet Yalman ise, “Kayak merkezimiz, her yönüyle muhteşem bir tesis. Yamaç paraşütü sporcularını Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi’nde uçuş tecrübesi yaşamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

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