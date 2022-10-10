‘Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı’ nefes kesti

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Mehmet YİRUN- Uğurcan KARAOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan ‘Yıldırım 2022 Seferberlik Tatbikatı’ Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Albay Nuri Pamir Kışlası’nda icra ediliyor.

Seferberlik hazırlıklarının belli dönemlerde denenmesi maksadıyla icra edilen yıldırım serisi seferberlik tatbikatları kapsamında, ‘Yıldırım -2022 Seferberlik Tatbikatı’, 3-14 Ekim 2022 tarihleri arasında Lüleburgaz 65’inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Albay Nuri Pamir Kışlası’nda icra ediliyor. Tatbikatta, seferberlik ve savaş halinde devletin bütün güç ve kaynaklarının barış durumundan seferberlik ve savaş durumuna en çabuk ve etkin biçimde geçmesini sağlayacak hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasının sağlanması, gerçek kişilerle kamu, özel kurum ve kuruluşlarının personel, mal ve hizmetlerine kanunlarda gösterilen sınırlar içinde ve tüzükte belirtilen esaslar dahilinde yükümlülüklerin uygulanması deneniyor.

Bugün basın mensuplarının katılımıyla sürdürülen tatbikata askerliğini tamamlamış er, erbaş, astsubay ve subaylara ‘silahaltı’ daveti ulaştırıldı. Türkiye’nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadırlara yerleştirilerek bazı eğitimlere tabi tutuldu. Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tevfik Abaşlıoğlu’nun brifingiyle başlayan tatbikatta sefer emrine çağırılan 42 aracın kışlaya girişleri yapıldı. Daha sonra ise seferberlik için gelen yedek yükümlülere topçu ve hava taarruz eğitimi verildi. Tabanca ve uzun namlulu silahlar ile atış yapan yükümlülere araç ve gereçlerin kullanımıyla ilgili eğitime tabi tutuldu.

YARALI PERSONEL KURTARILDI, MAKAS KÖPRÜ İLE ARAÇLARIN GEÇİŞİ SAĞLANDI

Çoğunluğunu yükümlülerin oluşturduğu tatbikat kapsamında senaryo gereği arazide meydana gelen patlamada bir askeri personel yaralandı. Bunun üzerine yaralı personelin bölgeden alınması için mayın taraması yapılarak kurtarılması sağlandı. Arızalanan bir askeri araç ise yapılan çalışmayla bölgeden tahliye edildi. Tatbikat kapsamında taarruz ile hedef güvenli bir şekilde ele geçirildi. Kurulan makas köprüsü ile askeri araçların geçişi sağlanarak hedefler etkisiz hale getirildi.

Tatbikat sonrasında 5’inci Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu tarafından tatbikata katılan yükümlülere konser verildi. (DHA)

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