Yılbaşı süslemelerindeki tehlikeye dikkat

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- YILBAŞINDA koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar, yeni yılı karşılayacakları evlerini süslemeye başladı. Esnaf, yılbaşı ağacı süslemelerine talebin yoğun olduğunu belirtirken, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, “Yılbaşı ağacından, plastik süslemelere, patlayan konfetilerden led ışıklara kadar sayısız tehlike var. Merdiven altı üretimlere dikkat edin. Eğlenirken sağlığınızdan olmayın” dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşı gecesi de dahil olmak üzere dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağının açıklanmasının ardından vatandaşlar, yeni yılı karşılayacakları evlerini yılbaşı ağaçları, led ışıklar ve rengarenk süslemelerle donatmaya başladı. Esnaf, geçen yıllara göre artan talebe yetişmeye zorlanırken, uzmanlar yılbaşı süslerinin tehlikelerine karşı uyarıyor. Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, “Yılbaşı ağacından, plastik süslemelere, patlayan konfetilerden led ışıklara kadar sayısız tehlike var. Merdiven altı üretimlere dikkat edin” dedi.

PLASTİK AĞAÇTA YANMA, KURU AĞAÇTA KÜFE BAĞLI ASTIM TEHLİKESİ

Dr. Ülkümen Rodoplu, “Yılbaşı ağacı eğer plastik ise başka, kuru ağaçtan yapıldıysa başka bir sorun yaratıyor. Ağacın tüle- perdeye yakın olması halinde ağacın üzerinde elektrik aksamıyla yapılan bazı süsler olduğu için yanma riski oluyor. Biz bunu her yılbaşında acil servislerde görüyoruz. Birkaç saniye içerisinde ağaç tutuşuyor. Merdiven altı ürünlerin kabloları çok kolay sıyrılıp, elektrik çarpmalarına neden olabiliyor. Yanık gibi olgular meydana geliyor. Canlı çam ağaçlarında ise kapalı mekanda uzun süre kalmaya bağlı olarak küf ve mantar oluşabiliyor. Bu da astım krizlerinin tetiklenmesine ve solunum sıkıntılarına yol açıyor” dedi.

‘MERDİVENALTI ÜRETİLEN KONFETİLER AKCİĞER SORUNLARINI BERABERİNDE GETİRİYOR’

Konfetiler hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Rodoplu, “Konfetilerin çalışma prensibi, kapalı bir boru şeklinde sıkıştırılmış bir gaz ve süs parçalarından oluşmasıdır. Konfetiler açıldığında bir kimyasal reaksiyonla patlıyor. İçindeki kağıtlar etrafa saçılıyor. Patlama sırasında yanıcı maddelerin solunması, merdiven altı malzemelerde dozunun fazla kaçırılması sebebiyle etraftaki kişilerde akciğer sorunları görülebilir. Patlama sırasında kapak eğer size doğruysa gözünüzü çarpabiliyor. Bu nedenle gelen göz travması vakalarıyla karşılaşabiliyoruz” diye konuştu.

LEDLERE VE KÜÇÜK SÜSLEMELERE DİKKAT

Led ışıklara da dikkat çeken Dr. Rodoplu, “Ledler bir başka konu. Çok şık ve rengarenk görünüyorlar çam ağacının etrafında hoş duruyorlar. Led ışıkların yaydığı ışığın özellikle akşam saatlerinde salgılanan melatonin hormonunun baskılanmasına neden oluyor ve uzun süre led ışıklı ortamda kalmak sebebiyle bu hormonun salgılanmasının azalması ile erkeklerde mesane kanseri, kadınlarda da meme kanserinin artışına yol açabiliyor. Plastik irili ufaklı süslemelerde de tehlikeler var. Özellikle evde küçük çocuklar varsa o parçaların boğazına kaçması ve hava yolunu tıkaması riski var. Yılbaşı ağacını hazırlarken kaliteli ürünler kullanılması çok önemli. Elektrik kablolarının kıvrılmayacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor” dedi.

‘TALEBE YETİŞİLMİYOR’

İzmir Kemeraltı Çarşısı’nda yılbaşı süslemeleri satışı yapan Ömer Çelik, “Bu sene yılbaşı süslemelerine çok fazla talep var. Ürünlere yetişemiyoruz, raflar bomboş kalıyor. Herkes evde olduğu için süs malzemesi alıyor. Daha önceki yıllarda satışlar bu kadar olmuyordu. Daha çok yılbaşı ağaçları, ışıkları ve ağaç için küçük toplar satılıyor. Bu ürünler kalite kalite farklı çeşitleri var. Yılbaşı ağaçları 35 TL’den başlıyor 300 TL’ye kadar çıkıyor. Konfetiler 7.5 TL’den satılıyor. Ağaç süslemeleri ise 5 TL’den başlayıp 40 TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

‘BUGÜNE KADAR YILBAŞI AĞACI HİÇ ALMAMIŞTIM’

Plastik yılbaşı çamı satın alacağını belirten Serkan Yıldırım, “Bu sene yılbaşını evde geçireceğiz. Tercihimi plastik çam ağacından yana kullanacağım. Çünkü eğlenmek için canlı bir ağacı kesmeye gerek yok” dedi.

Yılbaşı süslerinden satın alan Ayten Şencan, “Güzel şık yılbaşı süs eşyaları arıyorum. Kendimizi psikolojik olarak rahatlatmak için yeni yılı evde ailecek kutlayacağız. Kurallara da uymamız gerekiyor” diye konuştu.

Ailesiyle birlikte yılbaşı süslerine bakan Zeynep Acar, “Bugüne kadar almamıştık ama bu sene yılbaşında evde olacağımız için yılbaşı ağacı satın alacağız. Evde vakit geçirmekte zorlandığımız için değişiklik olsun istedik” dedi.

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