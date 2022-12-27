Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarı Kartal’da açıldı

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Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, yıl boyunca düzenlenen girişimcilik eğitimlerine katılan ve sertifikalarını alan girişimci kadınların el emeği hediyelik eşyalarını, Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarı’nda ilçedeki vatandaşlarla buluşturdu. Organik Pazar Alanı Etkinlik Çadırında yapılan açılışı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gerçekleştirdi.

Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yaşayan girişimcilerin el emeği ürünlerini gelire dönüştürmelerine destek oluyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında düzenlenen Yılbaşı Özel Kadın El Emeği Pazarı ile Kartallı girişimci kadınların ürettikleri el emeği göz nuru; takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, bez bebek, oyuncak, çanta ve kanaviçe gibi birbirinden farklı el emeği ürünler, düzenlenen etkinlik ile satışa sunuldu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de etkinliğin açılışını gerçekleştirip tezgâhları tek tek gezdi. Takıdan, el emeği ürünlere pek çok farklı ürünün satışa sunulduğu pazardaki açılışa Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediye Meclisi Başkan Vekili Özlem Bulut, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Kartal Belediye Meclisi Üyesi Aysel Yücel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tek tek tezgâhları gezerek kadınlara yeni yıl hediyelerini takdim eden Yüksel, gerçekleştirdiği sosyal medya canlı yayını ile de vatandaşları alışveriş için etkinlik çadırına davet etti. Yüksel daha sonra Organik Pazarı da ziyaret ederek hem alışveriş yaptı hem de üretici satıcılarla sohbet etti.