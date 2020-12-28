Yılbaşı öncesinde Uludağ’da tipi etkili oldu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) – TÜRKİYE’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ, yılbaşı öncesinde kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji’den alınan bilgiye göre, bölgede sıcaklık 0, 1 derece olarak ölçüldü. Bölgede sis de etkili olurken, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte tipi görüldü. Tipi, bölgede bulunan vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Geçtiğimiz hafta günübirlikçilerin ziyaret ettiği Uludağ, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle de sakinliğini korurken, yılbaşında ziyaretçi sayısının artması bekleniyor.

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