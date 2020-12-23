Yılbaşı öncesinde 15 bin 491 litre sahte alkol ele geçirildi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da, yılbaşında piyasaya sürülmeye hazırlanan 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi. Sahte alkolün şişelenmesi halinde 700 bin liralık 40 bin şişe sahte içki elde edilebileceği kaydedildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçak içki yapıldığı tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Sahte alkollü içkinin üretim ve depo yerleri ile satışa sunulan büfe, market, tekel bayilerinin de aralarında bulunduğu 11 adrese yapılan baskında, 15 bin 491 litre sahte alkol, 2 bin 73 şişe çeşitli marka ve ebatlarda sahte içki, 1600 adet distilasyon tankı, etiket, jelatin, kapişon ile 44 adet sahte içki bandrolü ve sahte içki yapımında kullanılan aroma, gıda boyası, alkolmetre ve boş içki şişeleri ele geçirildi.

MEDİKAL FİRMA, YETKİSİNİ KÖTÜYE KULLANMIŞ

Operasyonda Muratpaşa ilçesinde bulunan kimya deposunun sahibi ile Kepez ilçesinde bulunan medikal firmasının sahibinin aynı kişi olduğu, medikal firmanın yasal sınırlar içerisinde alkol alıp satma yetkisini kötüye kullanarak sahte ürünleri ürettikleri tespit edildi. Ele geçirilen sahte alkolün şişelenmesi durumunda yaklaşık 700 bin lira değerinde 40 bin şişe sahte alkol elde edilebileceği öğrenildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 13 kişi, adliyeye sevk edildi.

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